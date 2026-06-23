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23 de junio de 2026 a la - 09:38

El albirrojo Maurício cumplió 25 y su futura esposa le dedicó un conmovedor mensaje

Mujer en vestido blanco y hombre en traje oscuro abrazándose en un parque, sonriendo y mirando el uno al otro.
Juliana Vaccaro y Maurício Magalhães pronto darán el "sí, quiero".Instagram/Juliana Vaccaro

El futbolista Maurício Magalhães Prado ayer estuvo de cumpleaños y su prometida Juliana Vaccaro utilizó las redes sociales para dejarle un conmovedor mensaje. “Dios sea siempre el centro de todo y te bendiga cada día. Te amo por siempre”, expresó la futura esposa del jugador de la Albirroja.

Por ABC Color

El albirrojo Maurício Magalhães Prado completó 25 vueltas al sol el día de ayer, pues llegó al mundo el 22 de junio de 2001. Su prometida Juliana Vaccaro le dedicó unas emotivas líneas en Instagram, publicación que también fue compartida por el mismísimo cumpleañero.

Mujer con vestido blanco y hombre en traje negro posan juntos con sonrisas, tocándose las frentes en un entorno verde.
¡Linda parejita! Maurício Magalhães y Juliana Vaccaro en breve ya serán marido y mujer. (Instagram/Juliana Vaccaro)

“Feliz vida para el amor de mi vida. Mi mirada por ti vale más que mil palabras que podría decirte, estoy completamente enamorada de mi mejor amigo, que en unos días se convertirá en mi esposo y compañero para toda la vida”, comenzó escribiendo Juliana Vaccaro.

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“No hay nada más precioso que tener a alguien real a tu lado, sabes que tienes mi apoyo en cualquier circunstancia y en todo momento, sean buenos o malos. Dios sea siempre el centro de todo y te bendiga cada día. Te amo por siempre”, destacó emocionada Juliana Vaccaro.

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Mujer en vestido blanco y hombre en conjunto negro sostienen las manos en un entorno natural con árboles altos.
Mauricio Magalhães y Juliana Vaccaro tomados de la mano en un entorno natural, reflejando mucho amor. (Instagram/Juliana Vaccaro)

Y, por supuesto, Maurício fue uno de los primeros en reaccionar al posteo de su futura esposa. “¡Gracias mi amor, no sabía que podía querer tanto y ser tan feliz con alguien! Siempre es maravilloso compartir momentos de esta vida contigo, pronto nos casaremos y ella será mi esposa. Te amo mucho amor", expresó el jugador de la Albirroja.

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