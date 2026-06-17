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17 de junio de 2026 a la - 15:11

El albirrojo Maurício dará el “sí, quiero” después del Mundial

Hombre con cabello rizado y camiseta negra sonríe junto a una mujer en blusa gris y pantalones blancos, rodeados de globos rojos.
Mauricio Magalhães y Juliana Vaccaro están comprometidos desde hace un año.Instagram/Juliana Vaccaro

El futbolista de la Albirroja Maurício Magalhães Prado (24) está comprometido con Juliana Vaccaro y tras el Mundial 2026 dará el “sí, quiero”. La novia ya tuvo su despedida de soltera, así que, pronto sonarán campanas de boda en Brasil.

Por ABC Color

Maurício Magalhães Prado, autor el gol de la Albirroja ante Estados Unidos en el Mundial, muy pronto pasará al club de los casados. ¡Sí! El futbolista nacionalizado paraguayo y su novia Juliana Vaccaro están ultimando detalles de su boda.

Mujer en blusa marrón y falda blanca sonríe a hombre con camiseta negra y pantalones cortos en mesa decorada.
¡Linda parejita! Maurício.Magalhães y Juliana Vaccaro están a punto de dar el "sí, quiero". (Instagram/Juliana Vaccaro)

La unión matrimonial de Maurício Magalhães Prado y Juliana Vaccaro se celebrará en São Paulo, Brasil. Y, por lo que compartió en sus redes sociales la prometida del jugador de la Albirroja, no falta mucho para que suenen las campanas de boda. Cuentan los que saben que la parejita dará el “sí, quiero” luego del Mundial 2026.

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Mujer sonriente en traje blanco junto a hombre con camiseta verde de Palmeiras, ambos en ambiente festivo tras un partido.
Maurício Magalhães y Juliana Vaccaro celebrando juntos tras un partido de Palmeiras en el Paulistão 2026. (Instagram/Juliana Vaccaro)

Los tortolitos Maurício Magalhães Prado y Juliana Vaccaro ya eligieron el salón donde se realizará la fiesta de casamiento, así como el menú, según publicó la futura esposa del futbolista en su cuenta de Instagram.

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Mujer sonriente con corsé blanco levanta la mano en un salón decorado con globos rosas y pasteles de cumpleaños.
Juliana Vaccaro, muy sonriente celebrando su despedida de soltera en un ambiente festivo decorado con globos y pasteles. (Instagram/Juliana Vaccaro)

Además, Juliana Vaccaro se probó su vestido de novia y fue agasajada con una despedida de soltera, contó en diferentes publicaciones realizadas en la red social de la camarita.

Mujer con cabello rubio, camiseta de fútbol azul con el número 11 y falda de mezclilla, posando de frente en fondo blanco.
Juliana Vaccaro luciendo la camiseta de la Albirroja. (Instagram/Juliana Vaccaro)

Maurício y Juliana se comprometieron hace un año

A inicios de junio de 2025, Maurício Magalhães Prado y Juliana Vaccaro hicieron una publicación conjunta en Instagram anunciando su compromiso.

“Síii! ¡Me casaré con el amor de mi vida! Desde ahora hasta la eternidad", había destacado Juliana Vaccaro, quien en Instagram se presenta como: “Mi mundo de salud, moda y bienestar. Nutricionista”.

Ahora, un año después, ya falta poquito para que Maurício y Juliana pasen por el altar para jurarse amor eterno.

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