El albirrojo Maurício dará el “sí, quiero” después del Mundial

Maurício Magalhães Prado, autor el gol de la Albirroja ante Estados Unidos en el Mundial, muy pronto pasará al club de los casados. ¡Sí! El futbolista nacionalizado paraguayo y su novia Juliana Vaccaro están ultimando detalles de su boda.

La unión matrimonial de Maurício Magalhães Prado y Juliana Vaccaro se celebrará en São Paulo, Brasil. Y, por lo que compartió en sus redes sociales la prometida del jugador de la Albirroja, no falta mucho para que suenen las campanas de boda. Cuentan los que saben que la parejita dará el “sí, quiero” luego del Mundial 2026.

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Los tortolitos Maurício Magalhães Prado y Juliana Vaccaro ya eligieron el salón donde se realizará la fiesta de casamiento, así como el menú, según publicó la futura esposa del futbolista en su cuenta de Instagram.

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Además, Juliana Vaccaro se probó su vestido de novia y fue agasajada con una despedida de soltera, contó en diferentes publicaciones realizadas en la red social de la camarita.

Maurício y Juliana se comprometieron hace un año

A inicios de junio de 2025, Maurício Magalhães Prado y Juliana Vaccaro hicieron una publicación conjunta en Instagram anunciando su compromiso.

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“Síii! ¡Me casaré con el amor de mi vida! Desde ahora hasta la eternidad", había destacado Juliana Vaccaro, quien en Instagram se presenta como: “Mi mundo de salud, moda y bienestar. Nutricionista”.

Ahora, un año después, ya falta poquito para que Maurício y Juliana pasen por el altar para jurarse amor eterno.