Los reyes de España recibieron a los campeones del Mundial 2026 en el Palacio de la Zarzuela

“Los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía han recibido en audiencia, en el Palacio de La Zarzuela, a los jugadores y al cuerpo técnico de la Selección Española Masculina de Fútbol, tras ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026 y proclamarse campeones del mundo”, se puede leer en la cuenta de Instagram de la Casa Real española.

Lea más: La emoción del rey Felipe y sus hijas al levantar la Copa del Mundo

“¡Enhorabuena de nuevo, Selección Española Masculina de Fútbol! Con garra, talento, paciencia, corazón y un espíritu de equipo ejemplar, habéis devuelto a España a la cima del fútbol mundial. Disfrutad de cada aplauso, de cada abrazo y de cada celebración: os lo habéis ganado. ¡Gracias, campeones!“, destaca otro posteo realizado en la cuenta de la familia real de España.

Lea más: Los reyes de España y sus hijas estarán presentes en la final del Mundial

Los reyes Felipe y Letizia, así como sus hijas Leonor y Sofía, son los más fanáticos de “La Roja”. Y, así como el domingo estuvieron felices celebrando en el MetLife Stadium la consagración del seleccionado de España como campéon del Mundial 2026, ayer disfrutaron al máximo recibir a los protagonistas de la gran hazaña y la Copa del Mundo en el Palacio de la Zarzuela.