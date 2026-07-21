Gente
21 de julio de 2026 a la - 09:16

Los reyes de España recibieron a los campeones del Mundial 2026 en el Palacio de la Zarzuela

Los reyes Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, felices con las camisetas de los campeones mundiales en sus manos, en los jardines del Palacio de la Zarzuela. (EFE/Daniel González)
Los reyes Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, felices con las camisetas de los campeones mundiales en sus manos, en los jardines del Palacio de la Zarzuela. (EFE/Daniel González) Daniel González

Los reyes Felipe VI y Letizia, junto a sus hijas Leonor y Sofía, recibieron a los campeones del mundo en el Palacio de la Zarzuela. ¡Sí! Los integrantes de la Selección Española Masculina de Fútbol llegaron de Estados Unidos y fueron agasajados por la familia real.

Por ABC Color

“Los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía han recibido en audiencia, en el Palacio de La Zarzuela, a los jugadores y al cuerpo técnico de la Selección Española Masculina de Fútbol, tras ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026 y proclamarse campeones del mundo”, se puede leer en la cuenta de Instagram de la Casa Real española.

Los reyes Felipe VI y doña Letizia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, junto a los integrantes de la Selección Española Masculina de Fútbol. (EFE/Daniel González)
Los reyes Felipe VI y doña Letizia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, junto a los integrantes de la Selección Española Masculina de Fútbol. (EFE/Daniel González)

Lea más: La emoción del rey Felipe y sus hijas al levantar la Copa del Mundo

Felipe VI y Letizia junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía durante el homenaje a la selección española campeona del Mundial 2026. (EFE/Daniel González)
Felipe VI y Letizia junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía durante el homenaje a la selección española campeona del Mundial 2026. (EFE/Daniel González)

“¡Enhorabuena de nuevo, Selección Española Masculina de Fútbol! Con garra, talento, paciencia, corazón y un espíritu de equipo ejemplar, habéis devuelto a España a la cima del fútbol mundial. Disfrutad de cada aplauso, de cada abrazo y de cada celebración: os lo habéis ganado. ¡Gracias, campeones!“, destaca otro posteo realizado en la cuenta de la familia real de España.

Lea más: Los reyes de España y sus hijas estarán presentes en la final del Mundial

Los reyes Felipe VI y Letizia admirando la Copa del Mundo en el Palacio de la Zarzuela. (EFE/Daniel González)
Los reyes Felipe VI y Letizia admirando la Copa del Mundo en el Palacio de la Zarzuela. (EFE/Daniel González)

Los reyes Felipe y Letizia, así como sus hijas Leonor y Sofía, son los más fanáticos de “La Roja”. Y, así como el domingo estuvieron felices celebrando en el MetLife Stadium la consagración del seleccionado de España como campéon del Mundial 2026, ayer disfrutaron al máximo recibir a los protagonistas de la gran hazaña y la Copa del Mundo en el Palacio de la Zarzuela.

esponsors especiales de Mundial x ABC