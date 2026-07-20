La emoción del rey Felipe y sus hijas al levantar la Copa del Mundo

El rey Felipe VI, la princesa Leonor y la infanta Sofía levantaron la Copa del Mundo rodeados de los jugadores de España, quienes celebraron por todo lo alto la victoria ante la selección de Argentina en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos).

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“¡¡Campeones del mundo!! Enhorabuena Selección Española Masculina de Fútbol. Esta estrella es el premio a un camino tan largo como exigente, recorrido con esfuerzo, sacrificio, constancia y una entrega ejemplar en cada partido", se puede leer en la cuenta de Instagram de la Casa Real española.

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“Habéis afrontado cada desafío con la convicción de un gran equipo y habéis llevado el nombre de España hasta lo más alto. Enhorabuena a los jugadores, al cuerpo técnico y a toda la afición. Hoy celebramos un título; mañana recordaremos una leyenda”, destaca la publicación en redes de la familia real de España.