Gente
20 de julio de 2026 a la - 09:33

La emoción del rey Felipe y sus hijas al levantar la Copa del Mundo

El rey Felipe VI, la princesa Leonor y la infanta Sofía, acompañados de los jugadores de España, felices con la Copa del Mundo en sus manos. (EFE/ Octavio Guzman)
El rey Felipe VI, la princesa Leonor y la infanta Sofía, acompañados de los jugadores de España, felices con la Copa del Mundo en sus manos. (EFE/ Octavio Guzman) Octavio Guzman

Felipe VI junto a la reina Letizia y sus hijas Leonor y Sofía se mostraron eufóricos tras la victoria de España ante Argentina en la final del Mundial 2026. Pero el momento más emotivo para el rey y su familia llegó cuando levantaron la Copa del Mundo.

Por ABC Color

El rey Felipe VI, la princesa Leonor y la infanta Sofía levantaron la Copa del Mundo rodeados de los jugadores de España, quienes celebraron por todo lo alto la victoria ante la selección de Argentina en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos).

El rey Felipe VI de España y jugadores celebran con el trofeo del Mundial de la FIFA 2026, tras vencer a Argentina. (EFE/ Angel Colmenares)
El rey Felipe VI de España y jugadores celebran con el trofeo del Mundial de la FIFA 2026, tras vencer a Argentina. (EFE/ Angel Colmenares)

Lea más: España venció a Argentina y ganó la Copa del Mundo 2026

“¡¡Campeones del mundo!! Enhorabuena Selección Española Masculina de Fútbol. Esta estrella es el premio a un camino tan largo como exigente, recorrido con esfuerzo, sacrificio, constancia y una entrega ejemplar en cada partido", se puede leer en la cuenta de Instagram de la Casa Real española.

El rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía posando en el campo de juego, tras la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina. (EFE/ Lavandeira Jr)
El rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía posando en el campo de juego, tras la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina. (EFE/ Lavandeira Jr)

Lea más: Los reyes de España y sus hijas estarán presentes en la final del Mundial

¡Hermosas y fanáticas de "La Roja"! La princesa Leonor y la infanta Sofia. (EFE/EPA/WILL OLIVER)
¡Hermosas y fanáticas de "La Roja"! La princesa Leonor y la infanta Sofia. (EFE/EPA/WILL OLIVER)

“Habéis afrontado cada desafío con la convicción de un gran equipo y habéis llevado el nombre de España hasta lo más alto. Enhorabuena a los jugadores, al cuerpo técnico y a toda la afición. Hoy celebramos un título; mañana recordaremos una leyenda”, destaca la publicación en redes de la familia real de España.

esponsors especiales de Mundial x ABC