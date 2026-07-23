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23 de julio de 2026 a la - 13:27

¡Joan Manuel Serrat se estrena como bisabuelo de unas mellis!

Joan Manuel Serrat se estrena como bisabuelo por partida doble. (JUAN MABROMATA / AFP)
Joan Manuel Serrat se estrena como bisabuelo por partida doble. (JUAN MABROMATA / AFP)104422+0000 JUAN MABROMATA

El cantautor español Joan Manuel Serrat ya es bisabuelo. ¡Sí! Su nieta Luna Serrat acaba de anunciar la llegada de sus esperadas hijas mellizas.

Por ABC Color

A sus 82 años el icónico cantante español Joan Manuel Serrat se estrena como bisabuelo por partida doble. Ya llegaron las aguardadas mellizas de su nieta Luna Serrat y el futbolista Daniel Ceballos Fernández.

Las tiernas bisnietas de Joan Manuel Serrat. (Instagram/Luna Serrat)
Las tiernas bisnietas de Joan Manuel Serrat. (Instagram/Luna Serrat)

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“El amor que imaginábamos se quedó corto”, expresaron los orgullosos papás primerizos Luna Serrat y Daniel Ceballos Fernández en la red social Instagram, anunciando así que sus mellis ya vieron la luz de mundo.

Luna Serrat y Dani Ceballos anunciaron felices que esperan un par de bebés que convertirán en bisabuelo a Joan Manuel Serrat. (Instagram/Luna Serrat)
Luna Serrat y Dani Ceballos anunciaron felices en marzo pasado que esperaban a sus mellizas. Ahora, ya tienen a las bisnietas de Joan Manuel Serrat en sus brazos. (Instagram/Luna Serrat)

La publicación en redes de la familia Ceballos-Serrat va acompañada de unas tiernas postales en blanco y negro de las niñas recién nacidas que dieron el título de bisabuelo a Joan Manuel Serrat.