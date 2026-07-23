¡Joan Manuel Serrat se estrena como bisabuelo de unas mellis!

A sus 82 años el icónico cantante español Joan Manuel Serrat se estrena como bisabuelo por partida doble. Ya llegaron las aguardadas mellizas de su nieta Luna Serrat y el futbolista Daniel Ceballos Fernández.
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“El amor que imaginábamos se quedó corto”, expresaron los orgullosos papás primerizos Luna Serrat y Daniel Ceballos Fernández en la red social Instagram, anunciando así que sus mellis ya vieron la luz de mundo.
La publicación en redes de la familia Ceballos-Serrat va acompañada de unas tiernas postales en blanco y negro de las niñas recién nacidas que dieron el título de bisabuelo a Joan Manuel Serrat.