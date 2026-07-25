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25 de julio de 2026 a la - 08:00

El mexicano Carlos Rivera anunció que será padre de una niña

El cantante mexicano Carlos Rivera anunció que será papá por segunda vez.
El cantante mexicano Carlos Rivera anunció que será papá por segunda vez.Instagram/Carlos Rivera

Con una emotiva publicación en Instagram, el cantante mexicano Carlos Rivera anunció que con su esposa Cynthia Rodriguez están esperando a su segundo bebé. ¡Pasá y enterate de más detalles!

Por ABC Color

El arista mexicano Carlos Rivera (40) hizo un tierno anuncio en las redes sociales. Junto a una tierna fotografía reveló que su familia se agrandará con la próxima llegada de una nueva integrante.

Carlos Rivera y Cynthia Rodriguez anunciaron con esta postal que pronto una niña llegará a su hogar. (Instagram/Carlos Rivera)
Carlos Rivera y Cynthia Rodriguez anunciaron con esta postal que pronto una niña llegará a su hogar. (Instagram/Carlos Rivera)

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“Dios nos ha vuelto a bendecir… Te pedimos como un milagro, y la fe nos hizo buscarte… María, en nuestro corazón tu espacio guardábamos y te amamos aún sin conocerte…“, expresó el emocionado papá Carlos Rivera en una publicación conjunta con su esposa Cynthia Rodríguez en la red social Instagram.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera esperan felices a la nueva integrante de la familia. (Instagram/Cynthia Rodríguez)
Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera esperan felices a la nueva integrante de la familia. (Instagram/Cynthia Rodríguez)

“Aquí te esperamos con inmensa ilusión: Mamá, Papá y León“, destacó el cantante mexicano Carlos Rivera, quien en pocos meses más tendrá en sus brazos a su esperada hijita que se llamará María.