El mexicano Carlos Rivera anunció que será padre de una niña

El arista mexicano Carlos Rivera (40) hizo un tierno anuncio en las redes sociales. Junto a una tierna fotografía reveló que su familia se agrandará con la próxima llegada de una nueva integrante.

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“Dios nos ha vuelto a bendecir… Te pedimos como un milagro, y la fe nos hizo buscarte… María, en nuestro corazón tu espacio guardábamos y te amamos aún sin conocerte…“, expresó el emocionado papá Carlos Rivera en una publicación conjunta con su esposa Cynthia Rodríguez en la red social Instagram.

“Aquí te esperamos con inmensa ilusión: Mamá, Papá y León“, destacó el cantante mexicano Carlos Rivera, quien en pocos meses más tendrá en sus brazos a su esperada hijita que se llamará María.