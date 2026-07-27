Annita Chase estuvo de fiesta, su segundo nene cumplió dos añitos

La cantante Annita Chase y su esposo Ricky Guerreros, celebraron emocionados los dos añitos de Adrián. Aquel bebecito, que vino al mundo con 3.680 gramos y 54 centímetros, ya llegó a los 24 meses de vida para la felicidad de toda la familia.

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“Festejando los dos añitos de mi bebote. Te amamos con locura mi amor”, escribió mamá Annita Chase en una publicación conjunta en Instagram con el orgulloso papá Ricky Guerreros.

“¡Que Dios te cuide siempre y te siga rodeando de mucho amor!“, destacó Annita Chase en la red social de la camarita junto a las postales captadas en la fiestita de cumple de Adrián.

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Adrián es el segundo fruto del amor de Annita Chase y Ricky Guerreros, quienes unieron sus vidas en matrimonio el 18 de setiembre de 2021. El cumpleañero tiene un hermanito mayor llamado Santiago, nacido en febrero de 2023.