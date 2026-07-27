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27 de julio de 2026 a la - 10:12

Annita Chase estuvo de fiesta, su segundo nene cumplió dos añitos

Mujer con blusa blanca y hombre con suéter blanco sostienen a dos niños con camisetas azules, sonrientes, rodeados de globos y decoraciones.
Annita Chase y Ricky Guerreros con el cumpleañero Adrián y el hermanito mayor Santiago.Instagram/Anna Chase

Annita Chase y Ricky Guerreros organizaron una reunión infantil para celebrar los dos añitos de Adrián. El segundo hijo de la pareja disfrutó de una fiesta temática de Spider-Man, su personaje infantil favorito.

Por ABC Color

La cantante Annita Chase y su esposo Ricky Guerreros, celebraron emocionados los dos añitos de Adrián. Aquel bebecito, que vino al mundo con 3.680 gramos y 54 centímetros, ya llegó a los 24 meses de vida para la felicidad de toda la familia.

Mujer vestida con blusa blanca y jeans ajustados sonríe mientras sostiene a un niño pequeño con camiseta azul en un entorno hogareño.
¡Una postal llena de amor! Mamá Annita Chase con Adrián en sus brazos! (Instagram/Anna Chase)

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“Festejando los dos añitos de mi bebote. Te amamos con locura mi amor”, escribió mamá Annita Chase en una publicación conjunta en Instagram con el orgulloso papá Ricky Guerreros.

“¡Que Dios te cuide siempre y te siga rodeando de mucho amor!“, destacó Annita Chase en la red social de la camarita junto a las postales captadas en la fiestita de cumple de Adrián.

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El dulce Adrián Guerreros Chase el día de su segundo cumpleaños. (Instagram/Anna Chase)
El dulce Adrián Guerreros Chase el día de su segundo cumpleaños. (Instagram/Anna Chase)

Adrián es el segundo fruto del amor de Annita Chase y Ricky Guerreros, quienes unieron sus vidas en matrimonio el 18 de setiembre de 2021. El cumpleañero tiene un hermanito mayor llamado Santiago, nacido en febrero de 2023.