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27 de julio de 2026 a la - 09:39

¿De papito a papá? Charles Leclerc esperaría su primer hijo

El piloto monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, y su esposa Alexandra Leclerc caminando por el paddock del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. (Andrej ISAKOVIC / AFP)
El piloto monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, y su esposa Alexandra Leclerc caminando por el paddock del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. (Andrej ISAKOVIC / AFP)103756+0000 ANDREJ ISAKOVIC

Charles Leclerc y su esposa Alexandra Saint Mleux estarían en la dulce espera de su primer hijo. La aparición de la influencer francesa en el GP de Hungría luciendo una incipiente pancita anunciaría que pronto llegará un bebé a la familia.

Por ABC Color

El piloto monegasco Charles Leclerc y su esposa Alexandra Saint Mleux pronto serían papás, según medios internacionales. Las imágenes captadas en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 confirmarían los rumores que hace semanas están corriendo como reguero de pólvora.

Charles Leclerc y Alexandra Leclerc llegaron con Leo al paddock en el circuito de Hungaroring, en Mogyoród (cerca de Budapest, Hungría), en el marco del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. (Andrej ISAKOVIC / AFP)
Charles Leclerc y Alexandra Leclerc llegaron con Leo al paddock en el circuito de Hungaroring, en Mogyoród (cerca de Budapest, Hungría), en el marco del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. (Andrej ISAKOVIC / AFP)

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La influencer francesa de raíces mexicanas Alexandra Saint Mleux llegó de la manito de Charles Leclerc al paddock del GP de Hungría luciendo una incipiente pancita. Y, por supuesto, la pareja estaba acompañada del perrito salchicha Leo, que según los dimes y diretes pronto se convertiría en hermano mayor.

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Charles Leclerc y Alexandra Leclerc pronto agrandarían su familia y Leo se convertiría en hermano mayor. (Andrej ISAKOVIC / AFP)
Charles Leclerc y Alexandra Leclerc pronto agrandarían su familia y Leo se convertiría en hermano mayor. (Andrej ISAKOVIC / AFP)

Aunque la pareja del momento no ha confirmado oficialmente que está en la dulce espera de su primogénito, las fotografías hablarían por sí solas.

Así que, a estar atentos, porque en cualquier momento Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux podrían anunciar que en pocos meses se estrenarán como padres.