03 de marzo de 2026 - 09:22

Charles Leclerc abrió el álbum de su boda: el protagonista fue su perrito Leo

El recién casado Charles Leclerc con Leo, el perrito que se robó todos los flashes en la boda.Instagram/Charles Leclerc

El piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc y la influencer Alexandra Saint Mleux unieron sus vidas en matrimonio el sábado 28 de febrero. Hace unas horas, el flamante esposo abrió el álbum de la boda y el verdadero protagonista del “sí, quiero” fue el perrito Leo Leclerc. ¡Adelante!

Por ABC Color

El sábado 28 de febrero de 2026 fue celebrada la boda civil de Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux en Mónaco. Y luego de la íntima y sorpresiva ceremonia, fue el flamante esposo el encargado de compartir las imágenes del día del “sí, quiero”.

Al parecer, Leo hizo una siestita mientras se casaban sus papis Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux. (Instagram/Charles Leclerc)

En las postales de los novios se ve que el verdadero gran protagonista de la unión matrimonial fue Leo, el perrito del piloto de la Fórmula 1. “Un día que recordaremos por siempre”, escribió Charles Leclerc junto a las fotografías de su boda civil, donde Leo aparece en la mayoría de las tomas.

Así de elegante estuvo Leo Leclerc en la boda de sus padres. (Instagram/Alexandra Leclerc)

Los flamantes esposos Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux con Leo pasearon en un automóvil Ferrari de colección tras dar el "sí, quiero" en Mónaco. (Instagram/Charles Leclerc)

“La primera parte ya está hecha y la segunda será el año que viene con todos nuestros seres queridos”, destacó el enamorado Charles Leclerc, dejando en claro que la unión religiosa será en 2027, aunque no dio más detalles.

Leo fue el protagonista indiscutido de la boda de Charles Leclerc. Estuvo presente hasta en la torta de boda. (Instagram/Alexandra Leclerc)

Recordemos que fue Leo en encargado de ayudar a Charles Leclerc a pedir matrimonio a la influencer francesa de raíces mexicanas. “Papá quiere casarse contigo”, decía la plaquita que llevaba el perrito junto a su corbata hace unos meses.

El tierno Leo en medio de los novios en la ceremonia civil. (Instagram/Charles Leclerc)

Y, por supuesto, el tierno Leo fue el principal testigo de la boda de sus padres Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux. Pero, además, estuvo presente hasta en la tradicional torta de boda, donde su figura engalanaba el blanco pastel de los recién casados.