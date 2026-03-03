Charles Leclerc abrió el álbum de su boda: el protagonista fue su perrito Leo

El sábado 28 de febrero de 2026 fue celebrada la boda civil de Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux en Mónaco. Y luego de la íntima y sorpresiva ceremonia, fue el flamante esposo el encargado de compartir las imágenes del día del “sí, quiero”.

En las postales de los novios se ve que el verdadero gran protagonista de la unión matrimonial fue Leo, el perrito del piloto de la Fórmula 1. “Un día que recordaremos por siempre”, escribió Charles Leclerc junto a las fotografías de su boda civil, donde Leo aparece en la mayoría de las tomas.

“La primera parte ya está hecha y la segunda será el año que viene con todos nuestros seres queridos”, destacó el enamorado Charles Leclerc, dejando en claro que la unión religiosa será en 2027, aunque no dio más detalles.

Recordemos que fue Leo en encargado de ayudar a Charles Leclerc a pedir matrimonio a la influencer francesa de raíces mexicanas. “Papá quiere casarse contigo”, decía la plaquita que llevaba el perrito junto a su corbata hace unos meses.

Y, por supuesto, el tierno Leo fue el principal testigo de la boda de sus padres Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux. Pero, además, estuvo presente hasta en la tradicional torta de boda, donde su figura engalanaba el blanco pastel de los recién casados.