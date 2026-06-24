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24 de junio de 2026 a la - 08:54

Leah Ashmore, Miss Universo Paraguay 2022, está en la dulce espera

Mujer embarazada en vestido negro sentada con mano sobre el abdomen, mientras un hombre de pie se inclina cariñosamente hacia ella.
Leah Ashmore y Carson Kutuchief anunciaron que están en la dulce espera de su primer hijo.Instagram/Leah Ashmore

Leah Ashmore y su esposo Carson Kutuchief esperan al primer fruto de su amor. ¡Sí! La Miss Universo Paraguay 2022 anunció feliz que está en la dulce espera.

Por ABC Color

“Las almas gemelas son tan fuertes, que hemos creado otro corazón latiendo”, escribió emocionada la futura mamá Leah Ashmore para anunciar que pronto llegará un nuevo integrante a la familia que recientemente formó con Carson Kutuchief.

Leah Ashmore y Carson Kutuchief sentados en un sofá, con expresión cariñosa, y un reloj de pulsera en la muñeca de Leah.
Leah Ashmore y Carson Kutuchief aguardan felices a Baby Kutuchief. (Instagram/Leah Ashmore)

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La tierna noticia fue acompañada de unas bellas postales que tienen como protagonistas a la Miss Universo Paraguay 2022 y su flamante esposo. Las fotografías fueron captadas en el hogar de la pareja en Estados Unidos.

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Mujer con blusa negra y hombre con camisa blanca comparten un tranquilo beso en la frente, con ciudad visible a través de la ventana.
Leah Ashmore y Carson Kutuchief pronto tendrán en sus brazos al fruto de su amor. (Instagram/Leah Ashmore)

Leah Ashmore y Carson Kutuchief se conocieron a inicios de 2024, se comprometieron en setiembre de 2025 y hace poco revelaron que ya se juraron amor eterno. Ahora, los tortolitos ya aguardan ansiosos al primer fruto de su amor.