Leah Ashmore, Miss Universo Paraguay 2022, está en la dulce espera

“Las almas gemelas son tan fuertes, que hemos creado otro corazón latiendo”, escribió emocionada la futura mamá Leah Ashmore para anunciar que pronto llegará un nuevo integrante a la familia que recientemente formó con Carson Kutuchief.

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La tierna noticia fue acompañada de unas bellas postales que tienen como protagonistas a la Miss Universo Paraguay 2022 y su flamante esposo. Las fotografías fueron captadas en el hogar de la pareja en Estados Unidos.

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Leah Ashmore y Carson Kutuchief se conocieron a inicios de 2024, se comprometieron en setiembre de 2025 y hace poco revelaron que ya se juraron amor eterno. Ahora, los tortolitos ya aguardan ansiosos al primer fruto de su amor.