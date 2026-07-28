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28 de julio de 2026 a la - 14:38

Lele Pons y Guaynaa celebraron el primer año de Eloísa

Lele Pons y Guaynaa con su hija Eloísa, la pequeñita que ya cumplió un añito de vida.
Lele Pons y Guaynaa con su hija Eloísa, la pequeñita que ya cumplió un añito de vida.Instagram/Lele Pons

La primogénita de la influencer venezolana Lele Pons y el músico puertorriqueño Guaynaa estuvo de cumpleaños. ¡Sí! La tierna Eloísa ya cumplió un añito de vida.

Por ABC Color

El hogar de la venezolana Lele Pons, sobrina de Chayanne, y el cantante Guaynaa estuvo de fiesta. ¿El motivo? La princesita Eloísa completó su primera vuelta al sol.

“Feliz primer cumpleaños Eloísa. Mamá y Papá”, se puede leer en una publicación conjunta en Instagram de la influencer venezolana Lele Pons y el músico puertorriqueño Guaynaa.

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Mamá Lele Pons con la tierna Eloísa en brazos. (Instagram/Lele Pons)
Mamá Lele Pons con la tierna Eloísa en brazos. (Instagram/Lele Pons)

Los felices papás primerizos compartieron varias postales que tienen como protagonista a la cumpleañera Eloísa, la niña que llegó al mundo el 26 de julio de 2025 en un hospital de Miami.

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La dulce cumpleañera Eloísa.(Instagram/Lele Pons)
La dulce cumpleañera Eloísa.(Instagram/Lele Pons)

La dulce Eloísa es el primer fruto del amor de Lele Pons y Guaynaa, quienes se comprometieron en pleno escenario de Tomorrowland en julio de 2022 y unieron sus vidas en matrimonio en marzo de 2023.