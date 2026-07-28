Lele Pons y Guaynaa celebraron el primer año de Eloísa

El hogar de la venezolana Lele Pons, sobrina de Chayanne, y el cantante Guaynaa estuvo de fiesta. ¿El motivo? La princesita Eloísa completó su primera vuelta al sol.
“Feliz primer cumpleaños Eloísa. Mamá y Papá”, se puede leer en una publicación conjunta en Instagram de la influencer venezolana Lele Pons y el músico puertorriqueño Guaynaa.
Lea más: Lele Pons y Guaynaa ya tienen a Eloísa en sus brazos
Los felices papás primerizos compartieron varias postales que tienen como protagonista a la cumpleañera Eloísa, la niña que llegó al mundo el 26 de julio de 2025 en un hospital de Miami.
Lea más: De Shakira a Nadia Ferreira, Lele Pons presumió a las tías famosas de su hija
La dulce Eloísa es el primer fruto del amor de Lele Pons y Guaynaa, quienes se comprometieron en pleno escenario de Tomorrowland en julio de 2022 y unieron sus vidas en matrimonio en marzo de 2023.