Natalie Portman cuenta los días para conocer a su tercer hijo

La icónica Natalie Portman está en la recta final de su embarazo y hace solo unas horas compartió en su cuenta de Instagram una foto con el bebé a bordo.

“Contando los días para conocerte”, escribió la famosa actriz junto a la postal captada por Shelby Duncan, donde se la ve acariciando el abultado vientre que alberga a su esperado tercer hijo.

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La actriz ganadora del Óscar Natalie Portman aguarda ansiosa y feliz al bebé en camino, su primer hijo con su actual pareja, el músico francés Tanguy Destable.

Baby Destable llegará en breve para sumarse a las travesuras de sus hermanos Aleph y Amalia, nacidos de la unión matrimonial de Natalie Portman con el bailarín Benjamin Millepied, una relación que terminó en 2023.