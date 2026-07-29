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29 de julio de 2026 a la - 16:30

Natalie Portman cuenta los días para conocer a su tercer hijo

Natalie Portman está en la dulce espera de su tercer hijo.
Natalie Portman está en la dulce espera de su tercer hijo.Instagram/Natalie Portman

La famosa actriz Natalie Portman utilizó sus redes sociales para compartir una bella fotografía de su embarazo. La artista de 45 años está en las últimas semanas de la dulce espera de su tercer hijo.

Por ABC Color

La icónica Natalie Portman está en la recta final de su embarazo y hace solo unas horas compartió en su cuenta de Instagram una foto con el bebé a bordo.

Contando los días para conocerte”, escribió la famosa actriz junto a la postal captada por Shelby Duncan, donde se la ve acariciando el abultado vientre que alberga a su esperado tercer hijo.

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Natalie Portman pronto tendrá a su tercer hijo en brazos. (EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO)
Natalie Portman pronto tendrá a su tercer hijo en brazos. (EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO)

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La actriz ganadora del Óscar Natalie Portman aguarda ansiosa y feliz al bebé en camino, su primer hijo con su actual pareja, el músico francés Tanguy Destable.

Baby Destable llegará en breve para sumarse a las travesuras de sus hermanos Aleph y Amalia, nacidos de la unión matrimonial de Natalie Portman con el bailarín Benjamin Millepied, una relación que terminó en 2023.