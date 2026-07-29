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29 de julio de 2026 a la - 11:32

Sofía, la hija de Daisy Lezcano, ya es cristiana

Hombre y mujer con vestimenta elegante sosteniendo a un bebé, rodeados de niños y esculturas decorativas.
La nueva cristiana Sofía junto a su hermanito Mauri y sus padres Daisy Lezcano y Hernán Bogarín.Instagram/Daisy Lezcano

La Miss Grand Paraguay 2020 Daisy Lezcano vivió un emotivo momento familiar. ¿El motivo? Sofía Agustina, la más pequeñita de la casa, recibió las aguas bautismales. ¡Mirá las postales!

Por ABC Color

El 1 de abril pasado llegó al mundo Sofía Agustina, hija de Daisy Lezcano y Hernán Bogarín. La niña que nació con 3.710 gramos y 55 centímetros ya tiene casi cuatro meses y hace unos días recibió las aguas bautismales.

Sacerdote de espaldas en túnica blanca, mujer con bebé en atuendo blanco, hombre mayor y otra persona en un jardín soleado.
Daisy Lezcano y Hernán Bogarín con la pequeña Sofía en la ceremonia de bautismo. (Instagram/Daisy Lezcano)

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La nueva cristiana Sofía Agustina”, escribió feliz mamá Daisy Lezcano en su cuenta de Instagram junto a las bellas postales que tienen como protagonista a la tierna pequeñita que se bautizó ante el altar de la Parroquia San Rafael de nuestra capital.

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Sacerdote en vestimenta litúrgica sostiene un libro y agua, mientras una mujer viste al bebé en un vestido blanco durante la ceremonia.
Sofía Bogarín Lezcano recibiendo las aguas bautismales ante el altar de la Parroquia San Rafael. (Instagram/Daisy Lezcano)

Sofía Agustina es el segundo fruto del amor entre la Miss Grand Paraguay 2020 Daisy Lezcano y Hernán Bogarín, quienes se casaron en agosto de 2022 en la Iglesia Santísima Trinidad y recibieron a su primer hijo Mauricio Jesús en octubre de 2024.