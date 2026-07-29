Sofía, la hija de Daisy Lezcano, ya es cristiana

El 1 de abril pasado llegó al mundo Sofía Agustina, hija de Daisy Lezcano y Hernán Bogarín. La niña que nació con 3.710 gramos y 55 centímetros ya tiene casi cuatro meses y hace unos días recibió las aguas bautismales.

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“La nueva cristiana Sofía Agustina”, escribió feliz mamá Daisy Lezcano en su cuenta de Instagram junto a las bellas postales que tienen como protagonista a la tierna pequeñita que se bautizó ante el altar de la Parroquia San Rafael de nuestra capital.

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Sofía Agustina es el segundo fruto del amor entre la Miss Grand Paraguay 2020 Daisy Lezcano y Hernán Bogarín, quienes se casaron en agosto de 2022 en la Iglesia Santísima Trinidad y recibieron a su primer hijo Mauricio Jesús en octubre de 2024.