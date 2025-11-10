Daisy Lezcano reveló que su bebé en camino es una niña

El pasado 20 de octubre Daisy Lezcano y su esposo Hernán Bogarín anunciaron felices y emocionados que están nuevamente en la dulce espera de un bebé. La noticia llegó solo unos días después del primer añito de Mauricio Jesús, el primogénito de la pareja.
Y ahora, fue el tierno hermano mayor Mauri el encargado de revelar el sexo del bebé en camino y sus orgullosos papis compartieron el video en Instagram para contar a sus seguidores que una nena llegará a la familia en pocos meses más.
Daisy Lezcano y Hernán Bogarín unieron sus vidas en matrimonio en agosto de 2022 ante el altar de la Iglesia Santísima Trinidad. Ahora, a más de tres años del “sí, quiero” la familia se agrandará y pronto serán cuatro los integrantes del clan Bogarín-Lezcano.