Gente
10 de noviembre de 2025 - 13:38

Daisy Lezcano reveló que su bebé en camino es una niña

Daisy Lezcano y Hernán Bogarín esperan felices a su segundo hijo. Pronto, Mauricio Jesús será hermanito mayor.
Daisy Lezcano y Hernán Bogarín esperan felices a su segundo bebé. Mauricio Jesús reveló que tendrá una hermanita. Instagram/Daisy Lezcano

La Miss Grand Paraguay 2020, Daisy Lezcano, el fin de semana reveló que su bebé en camino es una niña. ¡Sí! Muy pronto, Mauricio Jesús tendrá una nueva compañerita de travesuras.

Por ABC Color

El pasado 20 de octubre Daisy Lezcano y su esposo Hernán Bogarín anunciaron felices y emocionados que están nuevamente en la dulce espera de un bebé. La noticia llegó solo unos días después del primer añito de Mauricio Jesús, el primogénito de la pareja.

Mauri fue el encargado de anunciar que una niña está en camino. (Instagram/Daisy Lezcano)
El hermanito mayor Mauri fue el encargado de anunciar que una niña está en camino. (Instagram/Daisy Lezcano)

Lea más: Daisy Lezcano, Miss Grand Paraguay 2020, está nuevamente en la dulce espera

Y ahora, fue el tierno hermano mayor Mauri el encargado de revelar el sexo del bebé en camino y sus orgullosos papis compartieron el video en Instagram para contar a sus seguidores que una nena llegará a la familia en pocos meses más.

Lea más: Daisy Lezcano, Miss Grand Paraguay 2020, reversiona “Abejita Chiquitita” en guaraní

El risueño cumpleañero Mauricio Jesús posando con sus papis Daisy Lezcano y Hernán Bogarín.
Mauricio Jesús posando con sus papis Daisy Lezcano y Hernán Bogarín para la fotógrafa Celeste Montaner. Pronto se sumará una niñita a la postal familiar.

Daisy Lezcano y Hernán Bogarín unieron sus vidas en matrimonio en agosto de 2022 ante el altar de la Iglesia Santísima Trinidad. Ahora, a más de tres años del “sí, quiero” la familia se agrandará y pronto serán cuatro los integrantes del clan Bogarín-Lezcano.