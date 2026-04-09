Daisy Lezcano, Miss Grand Paraguay 2020, ya tiene a Sofía en sus brazos

Sofía Agustina Bogarín Lezcano, hija Daisy Lezcano y Hernán Bogarín, llegó al mundo el 1 de abril a las 16.20 en un sanatorio capitalino. La tierna pequeñita pesó 3.710 gramos y midió 55 centímetros.

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La nueva integrante de la familia Bogarín-Lezcano ya está en el calor de su hogar muy bien custodiada por su hermanito mayor Mauricio Jesús.

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Daisy Lezcano Rojas y Hernán Bogarín Alfonso dieron el “sí, quiero” en agosto de 2022 ante el altar de la Iglesia Santísima Trinidad. A cinco años y medio de su unión, la pareja ya tiene dos hijos que llenan de aún más amor sus días.