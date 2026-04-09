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09 de abril de 2026 - 09:20

Daisy Lezcano, Miss Grand Paraguay 2020, ya tiene a Sofía en sus brazos

Daisy Lezcano esperaba con ansias a Sofía y hoy ya la tiene en sus brazos.
Daisy Lezcano esperaba con ansias a Sofía y hoy ya la tiene en sus brazos.Instagram/Daisy Lezcano

La Miss Grand Paraguay 2020 Daisy Lezcano y su esposo Hernán Bogarín dieron la bienvenida a su pequeña Sofía Agustina. La niña convirtió en hermanito mayor al tierno Mauri.

Por ABC Color

Sofía Agustina Bogarín Lezcano, hija Daisy Lezcano y Hernán Bogarín, llegó al mundo el 1 de abril a las 16.20 en un sanatorio capitalino. La tierna pequeñita pesó 3.710 gramos y midió 55 centímetros.

¡Pura ternura! La recién nacida Sofía Agustina Bogarín Lezcano. (Captura de la historia de Instagram de Daisy Lezcano)
¡Pura ternura! Sofía Agustina Bogarín Lezcano. (Captura de la historia de Instagram de Daisy Lezcano)

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La nueva integrante de la familia Bogarín-Lezcano ya está en el calor de su hogar muy bien custodiada por su hermanito mayor Mauricio Jesús.

¡Mamá feliz! Daisy Lezcano con la recién nacida Sofía y el hermanito mayor Mauri. (Captura de la historia de Instagram de Daisy Lezcano)
¡Mamá feliz! Daisy Lezcano con la recién nacida Sofía y el hermanito mayor Mauri. (Captura de la historia de Instagram de Daisy Lezcano)

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Daisy Lezcano Rojas y Hernán Bogarín Alfonso dieron el “sí, quiero” en agosto de 2022 ante el altar de la Iglesia Santísima Trinidad. A cinco años y medio de su unión, la pareja ya tiene dos hijos que llenan de aún más amor sus días.