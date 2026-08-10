Gente
10 de agosto de 2026 a la - 09:29

El piloto de F1 George Russell anunció su compromiso con Carmen Montero

Carmen Montero Mundt y George Russell anunciaron felices su compromiso.
Carmen Montero Mundt y George Russell anunciaron felices su compromiso.Instagram/George Russell

El piloto británico George Russell pidió matrimonio a Carmen Montero Mundt, luego de varios años de noviazgo. La parejita compartió la feliz noticia en las redes sociales.

Por ABC Color

El piloto de automovilismo británico George Russell (28) y la española Carmen Montero Mundt (28) anunciaron en una publicación conjunta en Instagram que se comprometieron el fin de semana.

Carmen Montero Mundt mostrando orgullosa el anillo de compromiso que le entregó George Russell. (Instagram/George Russell)
Carmen Montero Mundt mostrando orgullosa el anillo de compromiso que le entregó George Russell. (Instagram/George Russell)

Lea más: Los galanes de la Fórmula 1: de Max Verstappen a Charles Leclerc

Las postales compartidas por los felices novios Carmen Montero Mundt y George Russell muestran que el pedido de matrimonio tuvo lugar en el marco de una romántica cena a orillas del mar.

Lea más: F1: George Russell gana en Austria y recupera el segundo lugar en el certamen

Según medios internacionales, George Russell entregó un anillo de compromiso valuado en alrededor de un millón de dólares a su amada futura esposa Carmen Montero Mundt.

El piloto de Fórmula 1 George Russell pronto dará el "sí, quiero". (Lluis GENE / AFP)
El piloto de Fórmula 1 George Russell pronto dará el "sí, quiero". (Lluis GENE / AFP)

El piloto de Mercedes en la Fórmula 1, George Russel, y Carmen Montero Mundt son novios desde 2020. Así que, la propuesta de casamiento llegó 6 años después de que comenzaran su relación.