El piloto de F1 George Russell anunció su compromiso con Carmen Montero

El piloto de automovilismo británico George Russell (28) y la española Carmen Montero Mundt (28) anunciaron en una publicación conjunta en Instagram que se comprometieron el fin de semana.
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Las postales compartidas por los felices novios Carmen Montero Mundt y George Russell muestran que el pedido de matrimonio tuvo lugar en el marco de una romántica cena a orillas del mar.
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Según medios internacionales, George Russell entregó un anillo de compromiso valuado en alrededor de un millón de dólares a su amada futura esposa Carmen Montero Mundt.
El piloto de Mercedes en la Fórmula 1, George Russel, y Carmen Montero Mundt son novios desde 2020. Así que, la propuesta de casamiento llegó 6 años después de que comenzaran su relación.