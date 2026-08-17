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17 de agosto de 2026 a la - 13:19

¡La icónica Moria Casán cumplió 80 años!

La actriz y presentadora argentina Moria Casán, conocida como La One, posa en la alfombra roja de la serie inspirada en su vida. (EFE/ Enrique García Medina)
La actriz y presentadora argentina Moria Casán, conocida como La One, posa en la alfombra roja de la serie inspirada en su vida. (EFE/ Enrique García Medina) Enrique García Medina

La actriz argentina Moria Casán llegó a las ocho décadas de vida. La diva cumple 80 más vigente que nunca con el estreno de su serie biográfica en Netflix. “La One” celebró su cumpleaños con una íntima cena que reunió a algunos familiares y amigos.

Por ABC Color

Moria Casán recibió sus 80 años de vida ayer domingo 16 de agosto, coincidentemente dos días después del estreno de su serie autobiográfica que llega a través de Netflix.

Más vigente que nunca, Moria Casán se convirtió en tendencia en las redes sociales, pues se juntaron su cumpleaños y el desembarco de su biopic en la plataforma de streaming.

Moria Casán posando feliz junto a imitadoras en la alfombra roja de la serie inspirada en su vida. (EFE/ Enrique García Medina)
Moria Casán posando feliz junto a imitadoras en la alfombra roja de la serie inspirada en su vida. (EFE/ Enrique García Medina)

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La serie sobre la vida de la icónica Moria Casán es protagonizada por su hija, Sofía Gala Castiglione; Griselda Siciliani y Cecilia Roth, y está dirigida y escrita por Javier Van de Couter.

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Moria Casán junto a su torta de cumpleaños. (Captura de la historia de Instagram de Moria Casán)
Moria Casán junto a su torta de cumpleaños. (Captura de la historia de Instagram de Moria Casán)

La actriz argentina Moria Casán mostró en sus historias de Instagram que la celebración de sus 80 años fue muy íntima. Apagó las velitas de la torta rodeada de su hija Sofía Gala y algunos amigos.

Además, “La One” agradeció en las redes por la gran cantidad de regalos que recibió al ingresar a la octava década de su vida.