¡La icónica Moria Casán cumplió 80 años!

Moria Casán recibió sus 80 años de vida ayer domingo 16 de agosto, coincidentemente dos días después del estreno de su serie autobiográfica que llega a través de Netflix.

Más vigente que nunca, Moria Casán se convirtió en tendencia en las redes sociales, pues se juntaron su cumpleaños y el desembarco de su biopic en la plataforma de streaming.

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La serie sobre la vida de la icónica Moria Casán es protagonizada por su hija, Sofía Gala Castiglione; Griselda Siciliani y Cecilia Roth, y está dirigida y escrita por Javier Van de Couter.

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La actriz argentina Moria Casán mostró en sus historias de Instagram que la celebración de sus 80 años fue muy íntima. Apagó las velitas de la torta rodeada de su hija Sofía Gala y algunos amigos.

Además, “La One” agradeció en las redes por la gran cantidad de regalos que recibió al ingresar a la octava década de su vida.