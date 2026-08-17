La princesa Eugenia reveló el nombre de su niña junto a las más tiernas postales

La princesa Eugenia, hija del expríncipe Andrés de Inglaterra y Sarah Ferguson, dio a luz a su tercer bebé el lunes 3 de agosto en Lisboa, Portugal. Y, hasta hace pocas horas, no se conocía el nombre de la niña.

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“Hoy hace dos semanas que dimos la bienvenida al mundo a nuestra niña. Desde entonces, hemos vivido momentos de lo más especiales, acogedores y llenos de amor”, comenzó escribiendo la princesa Eugenia de York en su cuenta de Instagram junto a las más tiernas imágenes.

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“Estamos encantados de presentarles a Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank. Su nombre rinde homenaje a tres personas a las que amamos y admiramos —tanto del pasado como del presente—, incluida su bisabuela, a quien llevamos muy cerca del corazón”, explicó la princesa Eugenia al tiempo de destacar: “Su nombre forma parte de la historia de Inglaterra y Portugal, dos lugares que amamos y que consideramos nuestro hogar”.

Adelaide Elizabeth Annina es fruto del matrimonio de la princesa Eugenia de York con Jack Brooksbank. La pequeñita, que llegó al mundo con casi 3 kilos, pronto se sumará a las travesuras de sus hermanos mayores August (5) y Ernest (3).