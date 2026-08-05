¡La princesa Eugenia ya tiene a su hija en brazos!

La princesa Eugenia, segunda hija del expríncipe Andrés de Inglaterra y Sarah Ferguson, fue madre por tercera vez. Luego de dos varoncitos, llegó la anhelada nena al hogar de Eugenia y Jack Brooksbank.

“¡Jack y yo estamos muy emocionados de anunciar la llegada de la pequeña Brooksbank! Estamos totalmente enamorados de nuestra niña", escribió la princesa Eugenia de York en la red social de la camarita.

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En la cuenta de Instagram The Royal Family también se anunció el nacimiento de la nueva integrante de la familia real británica. “Su Alteza Real la Princesa Eugenia y el Sr. Jack Brooksbank tienen el placer de anunciar el feliz nacimiento de su hija, ocurrido el lunes 3 de agosto de 2026 a las 18:20 horas en un hospital de Lisboa, Portugal”, se puede leer en la publicación.

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La bebé, cuyo nombre aún no fue revelado, nació con casi tres kilos y convirtió en hermanitos mayores a August (5) y Ernest (3).