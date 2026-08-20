Nelson “Pipino” Cuevas, en su rol de cantante brilló en la tevé argentina

La segunda temporada del programa “Es mi sueño” comenzó anoche bajo la conducción de Guido Kaczka. En esta nueva edición de la competencia que puede verse por El Trece de Argentina, los participantes son famosos de diferentes ámbitos y entre ellos está el exfutbolista paraguayo Nelson “Pipino” Cuevas.

Ya en la primera noche, nuestro compatriota estuvo en el escenario cantando “Cielito Lindo” con la joven Wanda Berdún. “‘Pipino’ Cuevas fue presentado en Es mi sueño junto a Wanda Berdún y tuvieron una gran actuación”, se puede leer en la cuenta de Instagram de El Trece.

“Empezamos con todo Es mi sueño segunda temporada”, escribió nuestro compatriota Nelson Cuevas en sus redes sociales, donde compartió el video de su debut como cantante en la tevé argentina.

En el audiovisual se puede ver cómo Nelson Cuevas y Wanda Berdún fueron ovacionados por el público presente en el estudio y se llevaron las cuatro luces verdes de los miembros del jurado, compuesto por Jimena Barón, Abel Pintos, El “Puma” José Luis Rodríguez y Joaquín Levinton.

Jimena Barón: “¡Cantaste espectacular, Pipino!“

Y fue la cantante y actriz Jimena Barón la encargada de dar la devolución a Nelson Cuevas y Wanda Berdún. “Bueno chicos, qué bien. Pipino, ¿qué es ese chiste que hiciste antes de cantar? Como que no sabés cantar, que vos jugás al fútbol... ¡Cantaste espectacular, Pipino!“, destacó Jimena Barón.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Nelson Cuevas se mostró muy agradecido y la jurado Jimena Barón continuó diciendo: “Bárbaro cantás, superbien. La verdad, que estuvieron divinos, estuvieron conectados, con la energía correcta”.

Y, antes de que Nelson Cuevas se retirara del escenario, el conductor Guido Kaczka expresó admirado: “Pipino, no se puede creer que cantás así. Señoras, señores, qué alegría, está Pipino Cuevas en la segunda temporada de Es mi sueño y con Wanda avanzan en el certamen. ¡Bravo!“.