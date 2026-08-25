Madonna celebra los 14 años de sus gemelas Stella y Estere

El hogar de Madonna hoy está de fiesta. ¡Sí! Hay doble celebración porque sus adoradas gemelas Stella y Estere, nacidas en Malaui, cumplen 14 años de vida. Las jovencitas son las hijas menores de la Reina del Pop.

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“¡Feliz cumpleaños a mis gemelas Virgo, Stella y Estere! Están llenas de vida, música y opiniones. ¡¡¡No puedo creer que ya tengan 14 años!!! Viven en ese mundo mágico que solo los gemelos pueden habitar", escribió la icónica Madonna en su cuenta de Instagram.

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La Reina del Pop, además contó cual fue la sensación que tuvo al verlas por primera vez: “Sentí una conexión profunda desde el momento en que las conocí en Home of Hope”.

“Se han convertido en unas jóvenes hermosas. ¡Y con mucha personalidad! Al igual que todas sus hermanas, no toleran tonterías. Reinas de Malaui. Que su reinado sea eterno", destacó la orgullosa mamá Madonna junto a las postales que tienen como protagonistas a Stella y Estere.

La emblemática Madonna es madre de seis hijos: Lourdes, Rocco, David Banda, Mercy James y las gemelas Stella y Estere.