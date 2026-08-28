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28 de agosto de 2026 a la - 11:20

Jason Momoa y Adria Arjona derrochan amor en la red carpet

¡Linda parejita! Los actores Jason Momoa y Adria Arjona posan durante el estreno de la película Onslaught, en Los Ángeles, California (Estados Unidos). (EFE/ Devon Guzzie)
¡Linda parejita! Los actores Jason Momoa y Adria Arjona posan durante el estreno de la película Onslaught, en Los Ángeles, California (Estados Unidos). (EFE/ Devon Guzzie) Devon Guzzie

El actor estadounidense Jason Momoa (47) y su novia Adria Arjona (34) se mostraron más enamorados que nunca en la red carpet de la película Onslaught en Los Ángeles. Pasá y mirá las postales de la parejita que derrocha amor...

Por ABC Color

La actriz Adria Arjona, hija del emblemático cantante Ricardo Arjona, se muestra cada días más enamorada del actor Jason Momoa. Así, los tortolitos estuvieron a los besos y abrazos, y compartieron miradas cómplices en la premier del filme Onslaught, el pasado miércoles, en Los Ángeles, California.

¡Felices y enamorados! Jason Momoa y Adria Arjona en la premier de Onslaught. (Monica Schipper/Getty Images/AFP)
¡Felices y enamorados! Jason Momoa y Adria Arjona en la premier de Onslaught. (Monica Schipper/Getty Images/AFP)

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En mayo de 2024, se conoció que Ricardo Arjona se convirtió en suegro del actor que da vida a “Aquaman”, Jason Momoa. Y, en febrero de 2025, Adria y Jason se mostraron por primera vez juntos en una red carpet.

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Ya pasaron más de dos años del inicio del noviazgo entre Adria Arjona y Jason Momoa. La parejita se muestra de lo más feliz y, una vez más, derrochó amor en una alfombra roja.

Y, como era de esperarse, los famosos enamorados fueron blanco de todos los flashes de los medios presentes en el estreno de Onslaught en Los Ángeles.