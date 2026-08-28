Jason Momoa y Adria Arjona derrochan amor en la red carpet

La actriz Adria Arjona, hija del emblemático cantante Ricardo Arjona, se muestra cada días más enamorada del actor Jason Momoa. Así, los tortolitos estuvieron a los besos y abrazos, y compartieron miradas cómplices en la premier del filme Onslaught, el pasado miércoles, en Los Ángeles, California.
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En mayo de 2024, se conoció que Ricardo Arjona se convirtió en suegro del actor que da vida a “Aquaman”, Jason Momoa. Y, en febrero de 2025, Adria y Jason se mostraron por primera vez juntos en una red carpet.
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Ya pasaron más de dos años del inicio del noviazgo entre Adria Arjona y Jason Momoa. La parejita se muestra de lo más feliz y, una vez más, derrochó amor en una alfombra roja.
Y, como era de esperarse, los famosos enamorados fueron blanco de todos los flashes de los medios presentes en el estreno de Onslaught en Los Ángeles.