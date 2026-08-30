Chloé Chambers, la prometida de Oliver Solberg, encantada con Paraguay

Así como el año pasado, la diosa Chloé Chambers, prometida de Oliver Solberg, se mostró feliz y encantada de estar en tierra guaraní disfrutando del Rally del Paraguay y cosechando el cariño de nuestros compatriotas.

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Coco Chambers, considerada la Reina del Rally por todos los seguidores paraguayos del deporte tuerca, compartió en su cuenta de Instagram un material audiovisual mostrando lo bien que pasó en Itapúa en estos días a pura adrenalina y pasión motor.

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Chloé Chambers y Oliver Solberg se ganaron los corazones de los paraguayos ya en 2025, cuando por primera vez pisaron nuestra tierra roja. Y, este 2026, los tortolitos siguieron conquistando seguidores que en todo momento les demostraron mucho afecto. Es más, el joven piloto sueco hace unos días llegó a los 500 mil seguidores en Instagram y expresó feliz: “Gracias Paraguay, me ayudaste a llegar a medio millón”.