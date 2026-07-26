Oliver Solberg y su prometida, a solo semanas de reencontrarse con sus fans paraguayos

La parejita sueco-británica que conquistó a todos en el Rally del Paraguay 2025 muy pronto regresará a tierra guaraní. ¡Sí! Faltan solo semanas para el inicio de una nueva cita mundial en Itapúa y el piloto sueco Oliver Solberg estará presente, como el año pasado.

Y, por supuesto, el ganador del Rally del Paraguay 2025 en la categoría WRC2 no vendrá solito. Lo hará muy bien acompañado de su prometida Chloé Chambers, quien con su carisma se robó el corazón de los paraguayos en agosto de 2025.

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En esta segunda edición del Mundial de Rally en nuestro país, Oliver Solberg y Chloé Chambers llegarán ya con una legión de fans que los espera con ansias y alegría. Y, de seguro, sus seguidores organizarán alguna bienvenida más que especial a los tortolitos.

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El piloto de rally Oliver Solberg y la modelo e influencer Chloé Chambers son inseparables. Así, la semana pasada estuvieron juntitos en Estonia y también en todas las anteriores fechas del WRC.

Ahora, Oliver Solberg y su futura esposa Chloé Chambers ya estarán preparando maletas para subir a un avión y desembarcar en Paraguay en las próximas semanas, pues del 27 al 30 de agosto se desarrollará en nuestro país la Undécima ronda del Campeonato Mundial de Rally FIA 2026.