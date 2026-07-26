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26 de julio de 2026 a la - 10:57

Oliver Solberg y su prometida, a solo semanas de reencontrarse con sus fans paraguayos

Oliver Solberg y Chloé Chambers pronto volverán a tierra guaraní.
Oliver Solberg y Chloé Chambers pronto volverán a tierra guaraní.Instagram/Oliver Solberg

El piloto sueco Oliver Solberg y su prometida Chloé Chambers tienen una legión de seguidores en nuestro país. La parejita, que se ganó el corazón de los paraguayos el año pasado en Itapúa, pronto volverá para la segunda edición del Rally del Paraguay.

Por ABC Color

La parejita sueco-británica que conquistó a todos en el Rally del Paraguay 2025 muy pronto regresará a tierra guaraní. ¡Sí! Faltan solo semanas para el inicio de una nueva cita mundial en Itapúa y el piloto sueco Oliver Solberg estará presente, como el año pasado.

Oliver Solberg y Chloé Chambers durante una pausa en el Rally de Estonia. (Instagram/Oliver Solberg)
Oliver Solberg y Chloé Chambers durante una pausa en el Rally de Estonia. (Instagram/Oliver Solberg)

Y, por supuesto, el ganador del Rally del Paraguay 2025 en la categoría WRC2 no vendrá solito. Lo hará muy bien acompañado de su prometida Chloé Chambers, quien con su carisma se robó el corazón de los paraguayos en agosto de 2025.

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En esta segunda edición del Mundial de Rally en nuestro país, Oliver Solberg y Chloé Chambers llegarán ya con una legión de fans que los espera con ansias y alegría. Y, de seguro, sus seguidores organizarán alguna bienvenida más que especial a los tortolitos.

¡Bella parejita! Oliver Solberg y Chloé Chambers. (Instagram/Oliver Solberg)
¡Bella parejita! Oliver Solberg y Chloé Chambers. (Instagram/Oliver Solberg)

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El piloto de rally Oliver Solberg y la modelo e influencer Chloé Chambers son inseparables. Así, la semana pasada estuvieron juntitos en Estonia y también en todas las anteriores fechas del WRC.

¡Hermosa y amorosa! Chloé Chambers, la prometida de Oliver Solberg. (Instagram/Oliver Solberg)
¡Hermosa y amorosa! Chloé Chambers, la prometida de Oliver Solberg. (Instagram/Oliver Solberg)

Ahora, Oliver Solberg y su futura esposa Chloé Chambers ya estarán preparando maletas para subir a un avión y desembarcar en Paraguay en las próximas semanas, pues del 27 al 30 de agosto se desarrollará en nuestro país la Undécima ronda del Campeonato Mundial de Rally FIA 2026.