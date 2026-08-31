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31 de agosto de 2026 a la - 16:06

El albirrojo Ramón Sosa está de cumpleaños y su novia le dedicó un tierno mensaje

Joven con cabello rizado y chico con camiseta verde sonríen desde el interior de un automóvil, usando cinturones de seguridad.
Ramón Sosa hoy cumple 27 años y su novia Cinthia Zayas lo llenó de elogios al felicitarlo en las redes.Instagram/Cinthia Zayas

El futbolista Ramón Sosa hoy cumple 27 años y su novia Cinthia Zayas utilizó las redes para dejarle sus mejores deseos. ¡Pasá y leé qué escribió la enamorada del albirrojo!

Por ABC Color

Ramón Sosa Acosta llegó al mundo el 31 de agosto de 1999 en Maracaná, Canindeyú. Así que, el jugador de la Albirroja y el Palmeiras de Brasil, hoy celebra una nueva vuelta al sol.

Hombre y mujer sonrientes posando para un selfie con agua de fondo y cielo nublado.
¡Siempre enamorados! Cinthia Zayas y Ramón Sosa llevan varios años de noviazgo. (Instagram/Cinthia Zayas)

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La enamorada novia Cinthia Zayas se mostró emocionada al celebrar la vida de Ramón Sosa. “Feliz cumpleaños amor de mi vida. Te deseo toda la felicidad del mundo”, comenzó expresando la joven en su cuenta de Instagram junto a una serie de imágenes que tienen como protagonista al cumpleañero.

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Jóvenes sonrientes, uno con suéter negro y lentes, el otro con chaqueta negra, en el interior de un avión.
¡Linda parejita! Cinthia Zayas y el futbolista Ramón Sosa. (Instagram/Cinthia Zayas)

“Sos una persona increíble, soy muy afortunada de tenerte, que nunca me falte tu compañia. Te amo, mi amor”, destacó Cinthia Zayas en la misiva dirigida al futbolista Ramón Sosa, quien fue uno de los primeros en reaccionar al posteo de su novia respondiendo: “Gracias amor de mi vida. Te amooo”.