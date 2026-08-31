El albirrojo Ramón Sosa está de cumpleaños y su novia le dedicó un tierno mensaje

Ramón Sosa Acosta llegó al mundo el 31 de agosto de 1999 en Maracaná, Canindeyú. Así que, el jugador de la Albirroja y el Palmeiras de Brasil, hoy celebra una nueva vuelta al sol.

Lea más: Mauricio y Ramón Sosa lideran la victoria de Palmeiras para afianzarse en la cima

La enamorada novia Cinthia Zayas se mostró emocionada al celebrar la vida de Ramón Sosa. “Feliz cumpleaños amor de mi vida. Te deseo toda la felicidad del mundo”, comenzó expresando la joven en su cuenta de Instagram junto a una serie de imágenes que tienen como protagonista al cumpleañero.

Lea más: Video: La asistencia y el tanto de Ramón Sosa en Palmeiras

“Sos una persona increíble, soy muy afortunada de tenerte, que nunca me falte tu compañia. Te amo, mi amor”, destacó Cinthia Zayas en la misiva dirigida al futbolista Ramón Sosa, quien fue uno de los primeros en reaccionar al posteo de su novia respondiendo: “Gracias amor de mi vida. Te amooo”.