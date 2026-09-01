El conmovedor mensaje de Antonela Roccuzzo tras la despedida de Messi de la selección argentina

Lionel Messi ayer sorprendió al mundo al anunciar su retiro de la selección Albiceleste después de disputar más de 200 partidos con la camiseta de Argentina.

Horas después de la publicación de la emotiva carta de despedida de Leo Messi de la selección argentina, su esposa Antonela Roccuzzo también utilizó las redes sociales para dejarle un conmovedor mensaje.

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“Qué orgullo verte cerrar esta etapa así. Fueron tantos años, tantos momentos, tantas alegrías y también tantos golpes. Te vi sufrir, caer y levantarte. Te vi seguir cuando las cosas no salían y volver a intentarlo siempre”, comenzó escribiendo Antonela Roccuzzo en su cuenta de Instagram.

“Y después de tantos años, también tuve la suerte de verte cumplir tus sueños y vivir algunos de los días más felices de nuestras vidas” continuó expresando Anto Roccuzzo al tiempo de destacar: “Pero hay algo de toda esta historia que me emociona especialmente: que nuestros hijos hayan crecido viéndola de cerca”.

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La esposa de Messi aseguró que Thiago, Mateo y Ciro estuvierion siempre cerca de su padre y que lo admiran muchísimo: “Que hayan visto a su papá luchar por lo que quería, no rendirse y seguir creyendo hasta el final. Y que después hayan podido estar ahí para verte conseguirlo todo y levantar la Copa del Mundo. Quizás algún día entiendan realmente lo enorme de tu historia. Hoy simplemente están orgullosos de su papá”.

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“Y yo estoy orgullosa de vos. De tu camino, de todo lo que superaste y, sobre todo, de la persona que estuvo detrás de cada uno de esos momentos. Qué privilegio haber vivido todo esto a tu lado. Te amamos infinito”, sostuvo Antonela Roccuzo en la emotiva carta que compartió en la red social de la camarita junto a varias postales que tienen como protagonista a Lionel Messi.