Messi cumple 39 y su esposa le dedicó un tierno mensaje: “Te amo infinito”

Lionel Andrés Messi Cuccittini nació el 24 de junio de 1987 en Rosario, Argentina. Así que, el máximo goleador de la historia de los Mundiales hoy cumple 39 años de vida.

La enamorada Antonela Roccuzzo felicitó a su esposo con una tierna dedicatoria en Instagram que dice así: “Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre”.

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“Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito”, destacó Antonela Roccuzzo junto a unos corazones celestes y unas fotografías retro donde se ve a la mediática pareja argentina y también a sus hijos Thigo, Mateo y Ciro, bien pequeñitos.

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Y fue el mismísimo cumpleañero Leo Messi uno de los primeros en reaccionar al posteo de Anto Roccuzzo. “¡Muchas gracias mi vida, y yo a ustedes los amo!“, escribió el 10 de la Albiceleste al tiempo de destacar con respecto a las fotos que compartió su esposa: “Qué chiquitos éramos…”.

El video de Messi que ya es viral

Lionel Messi, en este día de su último cumpleaños de la tercera década, compartió un video en sus redes sociales donde se lo ve entrenando enfocado plenamente en el Mundial 2026, cita ecuménica en la cual en solo dos partidos ya sumó cinco goles.

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El material audivosivual que tiene como protagonista a Leo Messi se volvió viral y en la cuenta de Instagram del capitán de la Selección de Argentina ya suma más de 6 millones de reacciones.