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04 de septiembre de 2026 a la - 14:44

Nadia Ferreira, radiante en su primera alfombra roja tras dar a luz a Myla

Nadia Ferreira y Marc Anthony posando a su llegada a la alfombra roja de la gala de entrega de la vigésimo tercera edición de los Premios Juventud, en Marbella (Málaga). (EFE/Jorge Zapata)
Nadia Ferreira y Marc Anthony posando a su llegada a la alfombra roja de la gala de entrega de la vigésimo tercera edición de los Premios Juventud, en Marbella (Málaga). (EFE/Jorge Zapata) Jorge Zapata

Nadia Ferreira volvió a una alfombra roja tras el nacimiento de su hija Myla en julio pasado. La villarriqueña lució radiante en la red carpet de los Premios Juventud en Marbella, donde anoche estuvo acompañada de su esposo Marc Anthony.

Por ABC Color

La paraguaya Nadia Ferreira y el cantante Marc Anthony posaron felices en la alfombra roja de la de entrega de la edición número 23 de los Premios Juventud.

La vicerreina universal 2021 lució radiante y muy elegante en su primera red carpet tras el nacimiento de su pequeña Myla, hace menos de dos meses.

¡Lindísima! Nadia Ferreira junto a su esposo Marc Anthony en la red carpet de los Premios Juventud en Marbella. (EFE/Jorge Zapata)
¡Lindísima! Nadia Ferreira junto a su esposo Marc Anthony en la red carpet de los Premios Juventud en Marbella. (EFE/Jorge Zapata)

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Nuestra compatriota Nadia Ferreira y su marido Marc Anthony estuvieron presentes en la gala de los Premios Juventud, que por primera vez tuvo lugar en Marbella, y acapararon todas las miradas de los presentes. Y, por supuesto, fueron blanco de los flashes de los medios presentes en la Costa del Sol.

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Nadia Ferreira se decantó por un traje de dos piezas compuesto por antalón y blazer cruzado en color champán, que combinó a la perfección con una blusa de lentejuelas con cuello alto y unas sandalias con brillos.