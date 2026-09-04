Nadia Ferreira, radiante en su primera alfombra roja tras dar a luz a Myla

La paraguaya Nadia Ferreira y el cantante Marc Anthony posaron felices en la alfombra roja de la de entrega de la edición número 23 de los Premios Juventud.

La vicerreina universal 2021 lució radiante y muy elegante en su primera red carpet tras el nacimiento de su pequeña Myla, hace menos de dos meses.

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Nuestra compatriota Nadia Ferreira y su marido Marc Anthony estuvieron presentes en la gala de los Premios Juventud, que por primera vez tuvo lugar en Marbella, y acapararon todas las miradas de los presentes. Y, por supuesto, fueron blanco de los flashes de los medios presentes en la Costa del Sol.

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Nadia Ferreira se decantó por un traje de dos piezas compuesto por antalón y blazer cruzado en color champán, que combinó a la perfección con una blusa de lentejuelas con cuello alto y unas sandalias con brillos.