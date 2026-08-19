Nadia Ferreira: “¡Cada día más enamorada de mi familia!"

“La vida últimamente. ¡Cada día más enamorada de mi familia!“, escribió la vicerreina universal 2021 Nadia Ferreira en sus redes sociales, donde compartió un carrusel de postales donde se la ve a ella, a su esposo Marc Anthony y a los pequeños Marquito y Myla Muñiz.

Además, nuestra compatriota Nadia Ferreira abrió unas cajitas de preguntas e interactuó con sus seguidores en Instagram. Ahí contó que su hijo Marquito “está enamorado de su hermanita”.

Y, ante la consulta: ¿El hermanito no siente celos de su hermanita?, la villarriqueña respondió: “Yo estaba tan preocupada por esto, pero afortunadamente no. Marco está obsesionado con Myla y sabe que nadie vino a quitarle su lugar. Yo sigo dedicándole tiempo de calidad a mi niño, recordándole siempre lo importante y amado que es”.

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Mamá Nadia Ferreira también reveló que Myla toma leche materna “a libre demanda”. Mientras, al respecto de su nueva rutina con dos niños señaló que está “con menos horas de sueño, pero con el corazón más lleno que nunca”.

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Sus seguidores también quisieron saber si tendría un tercer bebé y Nadia Ferreira contestó: “Solo Dios sabe”, dejando abierta la posibilidad de que la familia que formó con Marc Anthony siga creciendo.