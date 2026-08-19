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19 de agosto de 2026 a la - 10:35

Nadia Ferreira: “¡Cada día más enamorada de mi familia!"

Mujer en pijama rosado con un bebé en brazos, mientras dos niños interactúan en un entorno luminoso y familiar.
Nadia Ferreira con Myla en brazos, mientras Marquito mima a su hermanita recién nacida.Instagram/Nadia Ferreira

La villarriqueña Nadia Ferreira compartió en sus redes las más bellas postales de su “vida últimamente” junto a su familia. En las imágenes ganan protagonismo la recién nacida Myla y Marquito (3).

Por ABC Color

“La vida últimamente. ¡Cada día más enamorada de mi familia!“, escribió la vicerreina universal 2021 Nadia Ferreira en sus redes sociales, donde compartió un carrusel de postales donde se la ve a ella, a su esposo Marc Anthony y a los pequeños Marquito y Myla Muñiz.

Nadia Ferreira con blusa blanca y pantalones negros sonríe sosteniendo a un bebé en brazos, en un patio iluminado.
Nadia Ferreira con Myla en brazos, en su hogar de Miami. (Instagram/Nadia Ferreira)

Además, nuestra compatriota Nadia Ferreira abrió unas cajitas de preguntas e interactuó con sus seguidores en Instagram. Ahí contó que su hijo Marquito “está enamorado de su hermanita”.

Y, ante la consulta: ¿El hermanito no siente celos de su hermanita?, la villarriqueña respondió: “Yo estaba tan preocupada por esto, pero afortunadamente no. Marco está obsesionado con Myla y sabe que nadie vino a quitarle su lugar. Yo sigo dedicándole tiempo de calidad a mi niño, recordándole siempre lo importante y amado que es”.

Adulto en traje negro sonriente abraza a niño con camiseta amarilla y pantalones verdes, rodeados de palmeras.
Papá Marc Anthony abrazando a Marquito. (Instagram/Nadia Ferreira)

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Nadia Ferreira, con cabello largo y oscuro, lleva gafas y viste ropa negra, sosteniendo a un bebé en un ambiente acogedor.
Nadia Ferreira con Myla en la intimidad de su hogar. (Instagram/Nadia Ferreira)

Mamá Nadia Ferreira también reveló que Myla toma leche materna “a libre demanda”. Mientras, al respecto de su nueva rutina con dos niños señaló que está “con menos horas de sueño, pero con el corazón más lleno que nunca”.

Mujer con expresión feliz sostiene un bebé envuelto, rodeada de flores rosas y blancas en un ambiente festivo.
¡Bella postal! Nadia Fereira sosteniendo con ternura a su hijita junto a los arreglos floralese que dieron la bienvenida a Myla. (Instagram/Nadia Ferreira)

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Niño con casco negro y camisa blanca montando un caballo blanco, mientras un adulto lo sostiene a su lado en un entorno verde.
Marquito Muñiz Ferreira montando en un caballo blanco mientras un adulto lo sostiene, en un escenario al aire libre. (Instagram/Nadia Ferreira)

Sus seguidores también quisieron saber si tendría un tercer bebé y Nadia Ferreira contestó: “Solo Dios sabe”, dejando abierta la posibilidad de que la familia que formó con Marc Anthony siga creciendo.