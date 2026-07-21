Gente
21 de julio de 2026 a la - 13:36

¡Ya nació Myla, la hija de Nadia Ferreira y Marc Anthony!

Nadia Ferreira sonríe mientras sostiene a un bebé en brazos junto a un adulto con gorro y tatuajes en un sofá.
Myla, la hija de Nadia Ferreira y Marc Anthony, ya está en el calor de su hogar en los brazos de su hermano Marquito.Instagram/Nadia Ferreira

Nadia Ferreira y Marc Anthony dieron la bienvenida a su hija Myla. La mediática pareja anunció feliz en las redes la llegada de la niña. La publicación fue acompañada de dos tiernas postales.

Por ABC Color

Myla, la esperada hija de Nadia Ferreira y Marc Anthony ya vio la luz del mundo. Los Muñiz-Ferreira están más felices que nunca, disfrutando de la llegada de la niña en Miami, Florida (Estados Unidos).

Manos entrelazadas: un adulto tatuado, una mujer y un niño en un entorno doméstico, transmitiendo cercanía familiar.
Una postal llena de amor, donde vemos las manos de Nadia Ferreira, Marc Anthony, Marquito y la recién nacida Myla. (Instagram/Nadia Ferreira)

Lea más: Nadia Ferreira y su baby shower al más puro estilo paraguayo en Miami

“Qué bendición tan grande poder compartir con ustedes la llegada de nuestra preciosa Myla”, escribió Nadia Ferreira en su cuenta de Instagram en una publicación conjunta con su esposo Marc Anthony.

Lea más: ¡Nadia Ferreira y Marc Anthony revelaron el sexo de su bebé en camino!

“No se imaginan la felicidad que tenemos en casa, estamos en las nubes”, destacó la feliz mamá de Myla junto a dos postales llenas de amor y ternura.

Nadia Ferreira en vestido rosa claro y Marc Anthony en traje claro sonríen abrazados en un evento decorado elegantemente.
Nadia Ferreira y Marc Anthony esperaban felices a su princesita. Hoy, ya la tienen en sus brazos. (Instagram/Nadia Ferreira)

Nadia Ferreira y Marc Anthony anunciaron que estaban en la dulce espera de su segundo hijo juntos, el pasado 28 de enero, fecha en la que celebraron su tercer aniversario de matrimonio. Y, a finales de marzo, revelaron que una niña estaba en camino. Ahora, ya tienen a Myla en sus brazos.