¡Ya nació Myla, la hija de Nadia Ferreira y Marc Anthony!

Myla, la esperada hija de Nadia Ferreira y Marc Anthony ya vio la luz del mundo. Los Muñiz-Ferreira están más felices que nunca, disfrutando de la llegada de la niña en Miami, Florida (Estados Unidos).
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“Qué bendición tan grande poder compartir con ustedes la llegada de nuestra preciosa Myla”, escribió Nadia Ferreira en su cuenta de Instagram en una publicación conjunta con su esposo Marc Anthony.
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“No se imaginan la felicidad que tenemos en casa, estamos en las nubes”, destacó la feliz mamá de Myla junto a dos postales llenas de amor y ternura.
Nadia Ferreira y Marc Anthony anunciaron que estaban en la dulce espera de su segundo hijo juntos, el pasado 28 de enero, fecha en la que celebraron su tercer aniversario de matrimonio. Y, a finales de marzo, revelaron que una niña estaba en camino. Ahora, ya tienen a Myla en sus brazos.