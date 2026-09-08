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08 de septiembre de 2026 a la - 12:42

El principito George llegó con sus padres Kate y William a su primer día en el Eton College

Kate Middleton y William caminan junto a su hijo de 13 años, el príncipe George, a su llegada para su primer día en Eton College, en Eton, al oeste de Londres. (Adrian DENNIS / POOL / AFP)
Kate Middleton y William caminan junto a su hijo de 13 años, el príncipe George, a su llegada para su primer día en Eton College, en Eton, al oeste de Londres. (Adrian DENNIS / POOL / AFP) 112916+0000 ADRIAN DENNIS

George de Inglaterra comenzó sus estudios en el Eton College. El primogénito de Kate Middleton y Harry de Inglaterra llegó sonriente y rodeado del amor de sus padres a su primer día de clases. ¡Pasá y mirá las postales!

Por ABC Color

El principito George, segundo en la línea sucesoria al trono británico, hoy comenzó las clases en su nueva casas de estudios, el prestigioso Eton College, donde también estudió su padre William de Inglaterra.

Mamá orgullosa. Kate Middleton con su hijo adolescente George llegando al Eton College, esta mañana. (Adrian DENNIS / POOL / AFP)
Mamá orgullosa. Kate Middleton con su hijo adolescente George llegando al Eton College, esta mañana. (Adrian DENNIS / POOL / AFP)

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El adolescente de 13 años llegó a su nuevo colegio, ubicado cerca del Castillo de Windsor, muy bien escoltado por sus padres Kate Middleton y William bajo una pertinaz llovizna.

Papás siempre presentes. Los príncipes de Gales acompañaron al principito George a su primer día de clases en el Eton College. (Adrian DENNIS / POOL / AFP)
Papás siempre presentes. Los príncipes de Gales acompañaron al principito George a su primer día de clases en el Eton College. (Adrian DENNIS / POOL / AFP)

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El príncipe William, la princesa Kate y su hijo de 13 años, el príncipe George, son recibidos por el director Simon Henderson y el preboste Nicholas Coleridge en el Eton College. (Adrian DENNIS / POOL / AFP)
El príncipe William, la princesa Kate y su hijo de 13 años, el príncipe George, son recibidos por el director Simon Henderson y el preboste Nicholas Coleridge en el Eton College. (Adrian DENNIS / POOL / AFP)

El Eton College es una de las instituciones educativas más prestigiosas del Reino Unido. El colegio fue fundado en 1440 por el rey Enrique VI y es exclusivamente de varones y con régimen de internado.