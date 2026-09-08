El principito George llegó con sus padres Kate y William a su primer día en el Eton College
George de Inglaterra comenzó sus estudios en el Eton College. El primogénito de Kate Middleton y Harry de Inglaterra llegó sonriente y rodeado del amor de sus padres a su primer día de clases. ¡Pasá y mirá las postales!
Por ABC Color
El principito George, segundo en la línea sucesoria al trono británico, hoy comenzó las clases en su nueva casas de estudios, el prestigioso Eton College, donde también estudió su padreWilliam de Inglaterra.