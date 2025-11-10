Gente
10 de noviembre de 2025 - 09:10

Kate Middleton y el principito George, protagonistas del concierto del Día del Recuerdo

Kate Middleton y el príncipe Jorge de Gales llegando al Royal Albert Hall de Londres.
Kate Middleton y su hijo George acapararon todas las miradas en el concierto del Día del Recuerdo en el Royal Albert Hall de Londres. ¿El motivo? Fue el debut del principito de 12 años en tan importante y tradicional cita.

Por ABC Color

Kate Middleton y su hijo, el príncipe George, llegaron juntitos al Royal Albert Hall de Londres, donde se desarrolló el Festival del Recuerdo de la Real Legión Británica en el marco de las conmemoraciones del Día del Recuerdo.

La princesa de Gales y su hijo el príncipe George saludan a una dama al llegar para asistir al Festival del Recuerdo de la Real Legión Británica. (Jack Taylor / POOL / AFP)
La princesa de Gales y el mayor de sus hijos fueron los grandes protagonistas de la velada, pues fue la primera vez que el principito participaba de los actos conmemorativos del Día del Recuerdo. George acompañó a su madre, pues el príncipe William de Inglaterra, su padre, se encontraba regresando de Brasil.

Kate Middleton y el principito George junto a los reyes Carlos III y Camila en el Royal Albert Hall. (Jack Taylor / POOL / AFP)
Kate Middleton y el principito George estuvieron en el palco de honor junto a los reyes Carlos III y Camila de Inglaterra, y los Duques de Edimburgo.

Kate Middleton llegó sonriente de la mano de su hijo mayor George al Royal Albert Hall en Londres. (Jack Taylor / POOL / AFP)
Así, George de Inglaterra asistió por primera vez al concierto del Día del Recuerdo, un acontecimiento que quedará marcado en la memoria del hijo mayor de Kate Middleton y William de Inglaterra.

