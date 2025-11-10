Kate Middleton y el principito George, protagonistas del concierto del Día del Recuerdo

Kate Middleton y su hijo, el príncipe George, llegaron juntitos al Royal Albert Hall de Londres, donde se desarrolló el Festival del Recuerdo de la Real Legión Británica en el marco de las conmemoraciones del Día del Recuerdo.

Lea más: Kate Middleton es Comodora Honoraria Real del Aire

La princesa de Gales y el mayor de sus hijos fueron los grandes protagonistas de la velada, pues fue la primera vez que el principito participaba de los actos conmemorativos del Día del Recuerdo. George acompañó a su madre, pues el príncipe William de Inglaterra, su padre, se encontraba regresando de Brasil.

Lea más: El príncipe William juega fútbol en el Maracaná y vóley de playa en Copacabana

Kate Middleton y el principito George estuvieron en el palco de honor junto a los reyes Carlos III y Camila de Inglaterra, y los Duques de Edimburgo.

Así, George de Inglaterra asistió por primera vez al concierto del Día del Recuerdo, un acontecimiento que quedará marcado en la memoria del hijo mayor de Kate Middleton y William de Inglaterra.

