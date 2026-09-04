De Alessandra Ambrosio a Orlando Bloom, las celebridades en la red carpet de Venecia

La edición número 83 del Festival Internacional de Cine de Venecia ya está en marcha y como cada año el encuentro con el séptimo arte reúne a celebridades de diferentes ámbitos en la Ciudad de los Canales.

La supermodelo brasileña Alessandra Ambrosio fue una de las estrellas que ya brilló en la red carpet veneciana con un vestido negro que llevaba la firma de Dolce & Gabbana. La modelo británica Rebecca Donaldson y el piloto español Carlos Sainz Jr también se llevaron todos los flashes con sus elegantes outfits al arribar al Festival Internacional de Cine de Venecia.

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El actor británico Orlando Bloom llegó de gala al Palacio del Cine del Lido de Venecia. El apuesto caballero se decantó por un clásico esmoquin que le quedaba más que bien.

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La modelo Stella Maxwell también apostó a un maxivestido negro para pasar por la alfombra roja de Venecia y así ser el blanco de los los flashes de los medios presentes.

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El actor inglés Jonathan Bailey también lució de 10 en la alfombra roja del emblemático Festival de Cine de Venecia. El artista llegó enfundado en un esmoquin oversize de Armani.

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La modelo Kendall Jenner, novia de Jacob Elordi, estuvo radiante con un vestido lencero vintage con lentejuelas y cristales de la colección 1995 de Giorgio Armani.