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04 de septiembre de 2026 a la - 11:07

De Alessandra Ambrosio a Orlando Bloom, las celebridades en la red carpet de Venecia

¡Diosa! La modelo Alessandra Ambrosio llegando a la ceremonia de apertura del Venice Film Festival 2026. (Stefano RELLANDINI / AFP)
¡Diosa! La modelo Alessandra Ambrosio llegando a la ceremonia de apertura del Venice Film Festival 2026. (Stefano RELLANDINI / AFP)163528+0000 STEFANO RELLANDINI

Ya se desplegó la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Venecia 2026. Y, por la emblemática red carpet, van pasando las celebridades como Alessandra Ambrosio, Orlando Bloom, Carlos Sainz Jr y Jonathan Bailey. ¡Adelante!

Por ABC Color

La edición número 83 del Festival Internacional de Cine de Venecia ya está en marcha y como cada año el encuentro con el séptimo arte reúne a celebridades de diferentes ámbitos en la Ciudad de los Canales.

La modelo británica Rebecca Donaldson y el piloto español Carlos Sainz Jr. arribaron muy elegantes a la ceremonia de inauguración del Festival Internacional de Cine de Venecia. (EFE/EPA/FABIO FRUSTACI)
La modelo británica Rebecca Donaldson y el piloto español Carlos Sainz Jr. arribaron muy elegantes a la ceremonia de inauguración del Festival Internacional de Cine de Venecia. (EFE/EPA/FABIO FRUSTACI)

La supermodelo brasileña Alessandra Ambrosio fue una de las estrellas que ya brilló en la red carpet veneciana con un vestido negro que llevaba la firma de Dolce & Gabbana. La modelo británica Rebecca Donaldson y el piloto español Carlos Sainz Jr también se llevaron todos los flashes con sus elegantes outfits al arribar al Festival Internacional de Cine de Venecia.

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El actor británico Orlando Bloom lució un clásico esmoquin en la red carper del Venice Film Festival. (Stefano RELLANDINI / AFP)
El actor británico Orlando Bloom lució un clásico esmoquin en la red carper del Venice Film Festival. (Stefano RELLANDINI / AFP)

El actor británico Orlando Bloom llegó de gala al Palacio del Cine del Lido de Venecia. El apuesto caballero se decantó por un clásico esmoquin que le quedaba más que bien.

Stella Maxwell se decantó por el "Look Total Black" para atrapar flashes en la alfombra roja veneciana. (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)
Stella Maxwell se decantó por el "Look Total Black" para atrapar flashes en la alfombra roja veneciana. (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)

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La modelo Stella Maxwell también apostó a un maxivestido negro para pasar por la alfombra roja de Venecia y así ser el blanco de los los flashes de los medios presentes.

Jonathan Bailey llegó así de fachero y levantó suspiros en la ceremonia inaugural de la edición número 83 del Festival de Cine de Venecia. (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)
Jonathan Bailey llegó así de fachero y levantó suspiros en la ceremonia inaugural de la edición número 83 del Festival de Cine de Venecia. (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)

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El actor inglés Jonathan Bailey también lució de 10 en la alfombra roja del emblemático Festival de Cine de Venecia. El artista llegó enfundado en un esmoquin oversize de Armani.

¡Hermosa! La modelo Kendall Jenner llegando al estreno de 'Wild Horse Nine' en el 83º Festival Internacional de Cine de Venecia. (EFE/ETTORE FERRARI)
¡Hermosa! La modelo Kendall Jenner llegando al estreno de 'Wild Horse Nine' en el 83º Festival Internacional de Cine de Venecia. (EFE/ETTORE FERRARI)

La modelo Kendall Jenner, novia de Jacob Elordi, estuvo radiante con un vestido lencero vintage con lentejuelas y cristales de la colección 1995 de Giorgio Armani.