José Ayala celebró los 13 años de su hija Sol

El hogar de José Ayala y Sofi Gómez Abreu estuvo de fiesta, pues la dulce jovencita Sol cumplió años y la celebración fue a pura pijamada con sus amigas, con quienes pasó una velada inolvidable llena de diversión.

“She’s electric… y es nuestra Sol Judith. Hoy cumplís 13 años mi amor y no hay forma más justa de describirte que así: luminosa, auténtica, llena de vida. Sos esa energía que transforma lo cotidiano en especial y que hace latir más fuerte nuestro corazón", escribió mamá Sofi Gómez Abreu en su cuenta de Instagram y la publicación fue compartida por papá José Ayala.

Lea más: Se bautizó Sol, la hija de José Ayala

“Llegaste a nuestras vidas como un regalo perfecto de Dios, y desde entonces todo tiene más sentido. Sos amor puro, ternura infinita y una fortaleza que nos sorprende día a día. Tenerte es una gracia inmensa de Dios que agradecemos siempre”, destacó Sofi Gómez Abreu junto a las postales de la pijamada con temática de Fórmula 1 que preparó para el cumple número 13 de Sol.

Lea más: José Ayala disfruta de sus vacaciones familiares en Buenos Aires

Y al final del texto de Sofi Gómez Abreu se puede leer la parte más emotiva del mensaje de cumpleaños que sus papis dedicaron a Sol: “Que Dios sea siempre tu guía y que nunca sueltes la mano de la Virgen María, que te cubre con su manto y te acompaña en cada paso. Y recordá, hija, que nosotros vamos a estar siempre aquí, sosteniéndote fuerte. Feliz vida nuestro amado y único Sol. Gracias por ser luz, por ser amor, por ser pura electricidad en nuestras vidas”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy