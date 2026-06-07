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07 de junio de 2026 a la - 10:00

José Ayala, a pura familia en Cancún

Mujer con vestido de mezclilla y zapatillas, hombre en camisa estampada y pantalones cortos, mujer en vestido negro, celebrando con gestos de paz.
José Ayala y su esposa Sofi Gómez Abreu con su hija Sol Judith disfrutan unos días mágicos en México.Instagram/Sofi Gómez Abreu

El conductor de radio y tevé José Ayala está viviendo unos días mágicos con su esposa Sofi Gómez Abreu y su hija Sol Judith en las playas de Cancún. Sol, arena, mar y mucho amor son los ingredientes principales de las vacaciones familiares de los Ayala-Gómez.

Por ABC Color

José Ayala, su esposa Sofía Gómez Abreu y su hija Sol Judith cargaron sus maletas, subieron a un avión y desembarcaron en Cancún, México, donde están viviendo unos inolvidables días a puro relax y diversión.

Hombre sin camiseta con gafas de sol y mujer con traje de baño negro y visera azul, sonriendo en la piscina.
José Ayala y Sofi Gómez Abreu disfrutando de un día de ocio al sol. (Instagram/José Ayala)

Y desde las paradisíacas playas de Cancún, en la península de Yucatán, el conductor José Ayala y Sofi Gómez Abreu comparten bellas postales con sus seguidores de las redes sociales.

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Hombre sin camiseta con gafas de sol sonríe junto a dos mujeres, una en traje de baño y otra en camiseta a rayas, junto a una piscina.
El conductor José Ayala con su esposa Sofi Gómez Abreu y su hija Sol. (Instagram/José Ayala)

La familia Ayala-Gómez disfruta sus jornadas a orillas del mar Caribe haciendo playa, conociendo nuevos lugares y saboreando las exquisiteces que ofrece la gastronomía mexicana.

Hombre de cabello rizado con gafas y joven con trenzas en camisa azul sonríen ante un autobús púrpura en un entorno turístico.
José Ayala y su hija Sol posando felices para un selfie durante un paseo turístico en Xochimilco. (Instagram/José Ayala)

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Este viaje a pura familia se viene después de la celebración de un acontecimiento muy especial, pues el pasado 14 de mayo, Sofi Gómez Abreu y José Ayala cumplieron su primer año de matrimonio ante Dios.

Joven con trenzas y gafas negras, hombre con cabello rizado y torso desnudo, mujer con gafas blancas, todos sonrientes en la playa.
José Ayala y su familia disfrutando del sol y del mar. (Instagram/José Ayala)

La parejita lleva 19 años junta y hace 12 años dio el “sí, quiero” ante la Ley Civil. Así que, Sofi Gómez Abreu y José Ayala suman casi dos décadas de puro amor.