José Ayala, a pura familia en Cancún

José Ayala, su esposa Sofía Gómez Abreu y su hija Sol Judith cargaron sus maletas, subieron a un avión y desembarcaron en Cancún, México, donde están viviendo unos inolvidables días a puro relax y diversión.

Y desde las paradisíacas playas de Cancún, en la península de Yucatán, el conductor José Ayala y Sofi Gómez Abreu comparten bellas postales con sus seguidores de las redes sociales.

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La familia Ayala-Gómez disfruta sus jornadas a orillas del mar Caribe haciendo playa, conociendo nuevos lugares y saboreando las exquisiteces que ofrece la gastronomía mexicana.

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Este viaje a pura familia se viene después de la celebración de un acontecimiento muy especial, pues el pasado 14 de mayo, Sofi Gómez Abreu y José Ayala cumplieron su primer año de matrimonio ante Dios.

La parejita lleva 19 años junta y hace 12 años dio el “sí, quiero” ante la Ley Civil. Así que, Sofi Gómez Abreu y José Ayala suman casi dos décadas de puro amor.