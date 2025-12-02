Luisana Lopilato y Michael Bublé ya armaron el árbol de Navidad con sus cuatro hijos

Luisana Lopilato y Michael Bublé ya se tomaron un tiempo para adornar la casa y así prepararse para vivir la Nochebuena en familia. La famosa pareja argentino-canadiense armó su árbol de Navidad en la sala de su casa ubicada en un exclusivo barrio de Vancouver, Canadá.

Los orgullosos papás Luisana Lopilato y Michael Bublé con sus hijos: Noah, Elías, Vida y Cielo se pusieron manos a la obra y armaron juntos el enorme árbol navideño.

Toda la familia Bublé-Lopilato lució pijamas con motivos navideños y en un ambiente distendido sus integrantes pusieron globos, guirnaldas y luces al gran pino ubicado en un lugar central de la casa.

Luisana Lopilato: “Agradezco a Dios por permitirme vivirlo todo”

Además, mamá Luisana Lopilato dejó una reflexión en su cuenta de Instagram junto a las postales familiares. “Cada vez que estoy terminando un proyecto, mis amigos y la gente que me conoce bien siempre me preguntan lo mismo: ‘¿Y ahora? ¿Cómo te vas a sentir?’ Porque es verdad… durante 8, 10, 12 semanas vivís casi 24/7 con gente nueva. Personas que al principio son desconocidos, pero que de repente ves más que a tu propia familia, más que a tus amigos. Y ahí, sin darte cuenta, empezás a quererlos, a admirarlos, a desear que formen parte de tu vida para siempre”, escribió la actriz argentina en las redes.

“Y sí… cuando se termina, lo siento. Lo siento de verdad. Los primeros tres días estoy medio perdida, como sin saber muy bien qué hacer con tanto silencio, con tanto espacio libre que antes estaba lleno de cámaras, voces, energía, risas, trabajo, mates, desafíos", expresó Luisana Lopilato al tiempo de destacar: “Pero después de esos tres días… aparece lo más lindo. Vuelvo a mi casa y empiezo a llenarme de todos esos momentos que me dan vida: mis hijos contando historias, las risas, bailar en la cocina, cantar, decorar cookies, abrazar a mis papás cuando vienen, sentir la casa llena de amor. Y ahí me doy cuenta de lo rápido que pasa la vida. Antes lo decía sin pensarlo… ahora lo veo. Lo veo en ellos, en mis hijos creciendo, en mis papás. Y agradezco. Agradezco a Dios por permitirme vivirlo todo: por darlo todo en el set, por conocer gente increíble, por aprender, por crecer… y también por volver a mi casa y recargarme de lo más importante”.