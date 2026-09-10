De Ben Affleck a Georgina Rodríguez, las estrellas siguen desfilando en la red carpet veneciana
El Festival Internacional de Cine de Venecia sigue recibiendo a las estrellas, entre ellas vimos a Ben Affleck, Irina Shayk, Georgina Rodríguez y los hermanos Gallagher. La Mostra va hasta este sábado 12 y por su red carpet ya pasaron famosos de diferentes ámbitos.
Por ABC Color
Como cada año, el Festival Internacional de Cine de Venecia reúne a una verdadera constelación de estrellas. La cita con el séptimo arte comenzó el 2 de setiembre y se extenderá hasta el próximo sábado 12. ¡Pasá y mirá qué famosos más pasaron por la alfombra roja!
El actor Ben Affleck llegó a Venecia muy elegante para el estreno de Company, la película de su hermano Casey Affleck. Por su parte, la supermodelo Irina Shayk optó por el look “Total Black” para desfilar por la red carpet de La Mostra.