De Ben Affleck a Georgina Rodríguez, las estrellas siguen desfilando en la red carpet veneciana

Como cada año, el Festival Internacional de Cine de Venecia reúne a una verdadera constelación de estrellas. La cita con el séptimo arte comenzó el 2 de setiembre y se extenderá hasta el próximo sábado 12. ¡Pasá y mirá qué famosos más pasaron por la alfombra roja!

El actor Ben Affleck llegó a Venecia muy elegante para el estreno de Company, la película de su hermano Casey Affleck. Por su parte, la supermodelo Irina Shayk optó por el look “Total Black” para desfilar por la red carpet de La Mostra.

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El joven actor Patrick Schwarzenegger, hijo del legendario Arnold Schwarzenegger, no pasó desapercibido con su traje rojo en el estreno de Búnker y se robó todas las miradas.

La bella Georgina Rodríguez, flamante esposa de Cristiano Ronaldo, también se decantó por el negro y lució un elegante look que llevaba la firma de Gucci.

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El director cinematográfico Luca Guadagnino, la icónica actriz Susan Sarandon y los famosos hermanos Liam y Noel Gallagher también se mostraron felices a su arribo al Festival de Cine de Venecia.