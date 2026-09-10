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10 de septiembre de 2026 a la - 09:43

De Ben Affleck a Georgina Rodríguez, las estrellas siguen desfilando en la red carpet veneciana

El actor estadounidense Ben Affleck asiste a la alfombra roja de la película "Company", presentada a concurso en la 83.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, en el Lido de Venecia. (Stefano Rellandini / AFP)
El actor estadounidense Ben Affleck asiste a la alfombra roja de la película "Company", presentada a concurso en la 83.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, en el Lido de Venecia. (Stefano Rellandini / AFP)200702+0000 STEFANO RELLANDINI

El Festival Internacional de Cine de Venecia sigue recibiendo a las estrellas, entre ellas vimos a Ben Affleck, Irina Shayk, Georgina Rodríguez y los hermanos Gallagher. La Mostra va hasta este sábado 12 y por su red carpet ya pasaron famosos de diferentes ámbitos.

Por ABC Color

Como cada año, el Festival Internacional de Cine de Venecia reúne a una verdadera constelación de estrellas. La cita con el séptimo arte comenzó el 2 de setiembre y se extenderá hasta el próximo sábado 12. ¡Pasá y mirá qué famosos más pasaron por la alfombra roja!

La modelo rusa Irina Shayk en la alfombra roja del 83º Festival Internacional de Cine de Venecia. (Tiziana FABI / AFP)
La modelo rusa Irina Shayk en la alfombra roja del 83º Festival Internacional de Cine de Venecia. (Tiziana FABI / AFP)

El actor Ben Affleck llegó a Venecia muy elegante para el estreno de Company, la película de su hermano Casey Affleck. Por su parte, la supermodelo Irina Shayk optó por el look “Total Black” para desfilar por la red carpet de La Mostra.

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Patrick Schwarzenegger en la red carpet de "Bunker" en el marco del International Venice Film Festival. (Tiziana FABI / AFP)
Patrick Schwarzenegger en la red carpet de "Bunker" en el marco del International Venice Film Festival. (Tiziana FABI / AFP)

El joven actor Patrick Schwarzenegger, hijo del legendario Arnold Schwarzenegger, no pasó desapercibido con su traje rojo en el estreno de Búnker y se robó todas las miradas.

¡Siempre diosa! Georgina Rodriguez en la alfombra roja veneciana. (Stefano RELLANDINI / AFP)
¡Siempre diosa! Georgina Rodriguez en la alfombra roja veneciana. (Stefano RELLANDINI / AFP)

La bella Georgina Rodríguez, flamante esposa de Cristiano Ronaldo, también se decantó por el negro y lució un elegante look que llevaba la firma de Gucci.

El director italiano Luca Guadagnino a su paso por la red carpet de la edición número 93 del Festival de Cine de Venecia. (Stefano Rellandini / AFP)
El director italiano Luca Guadagnino a su paso por la red carpet de la edición número 93 del Festival de Cine de Venecia. (Stefano Rellandini / AFP)

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La icónica actriz Susan Sarandon en el Festival Internacional de Cine de Venecia. (Stefano Rellandini / AFP)
La icónica actriz Susan Sarandon en el Festival Internacional de Cine de Venecia. (Stefano Rellandini / AFP)

El director cinematográfico Luca Guadagnino, la icónica actriz Susan Sarandon y los famosos hermanos Liam y Noel Gallagher también se mostraron felices a su arribo al Festival de Cine de Venecia.

Los músicos británicos Liam Gallagher y Noel Gallagher, de la banda de rock Oasis, llegando al estreno de "Oasis: Don’t Look Back In Anger" durante la 83.ª edición del Festival de Cine de Venecia, en Venecia (Italia). (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)
Los músicos británicos Liam Gallagher y Noel Gallagher, de la banda de rock Oasis, llegando al estreno de "Oasis: Don’t Look Back In Anger" durante la 83.ª edición del Festival de Cine de Venecia, en Venecia (Italia). (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)