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12 de septiembre de 2026 a la - 10:49

¡Lady Gaga ya es mamá!

La cantante, compositora y actriz estadounidense Lady Gaga ya tiene en sus brazos a su primer hijo. (ANGELA WEISS / AFP)
La cantante, compositora y actriz estadounidense Lady Gaga ya tiene en sus brazos a su primer hijo. (ANGELA WEISS / AFP)020036+0000 ANGELA WEISS

La cantante y actriz Lady Gaga y su prometido Michael Polansky dieron la bienvenida a su primer hijo, según medios internacionales. Dicen que la icónica artista fue vista por el norte de California paseando con su bebé.

Por ABC Color

La emblemática cantante estadounidense Lady Gaga fue mamá por primera vez a sus 40 años. Así lo anunciaron los medios Page Six y People. El bebé es fruto de la relación de la famosa artista con el empresario Michael Polansky (42).

Lady Gaga y Michael Polansky dieron la bienvenida a su primogénito. (BENJAMIN CREMEL / AFP)
Lady Gaga y Michael Polansky dieron la bienvenida a su primogénito. (BENJAMIN CREMEL / AFP)

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Dicen que Lady Gaga fue vista paseando por las calles del norte de California con su bebé pegadito a su pecho, acompañada de su novio Michael Polansky, con quien lleva seis años de relación.

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Lady Gaga cumplió su sueño de ser madre. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)
Lady Gaga cumplió su sueño de ser madre. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)

Hasta el momento, los padres de estreno Lady Gaga y Michael Polansky no hablaron públicamente acerca de la llegada del bebé. Tampoco se conocen la fecha de nacimiento, el sexo y el nombre de Baby Polansky.

La icónica Lady Gaga en varias entrevistas reveló su sueño de ser madre. En su cuarta década de vida su deseo se convirtió en realidad y, quizás pronto, el próximo paso para coronar su vida familiar sea la esperada boda con su prometido Michael Polansky.