¡Lady Gaga ya es mamá!

La emblemática cantante estadounidense Lady Gaga fue mamá por primera vez a sus 40 años. Así lo anunciaron los medios Page Six y People. El bebé es fruto de la relación de la famosa artista con el empresario Michael Polansky (42).

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Dicen que Lady Gaga fue vista paseando por las calles del norte de California con su bebé pegadito a su pecho, acompañada de su novio Michael Polansky, con quien lleva seis años de relación.

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Hasta el momento, los padres de estreno Lady Gaga y Michael Polansky no hablaron públicamente acerca de la llegada del bebé. Tampoco se conocen la fecha de nacimiento, el sexo y el nombre de Baby Polansky.

La icónica Lady Gaga en varias entrevistas reveló su sueño de ser madre. En su cuarta década de vida su deseo se convirtió en realidad y, quizás pronto, el próximo paso para coronar su vida familiar sea la esperada boda con su prometido Michael Polansky.