De Lady Gaga a Anne Hathaway, las celebridades en la red carpet de El diablo viste a la moda 2
La premier mundial de El diablo viste a la moda 2 tuvo lugar en Nueva York con la presencia de todos sus protagonistas. Y entre las celebridades presentes brillaron Lady Gaga, Anne Hathaway, Meryl Streep, Anna Wintour, Winnie Harlow y otras estrellas más.
Por ABC Color
Glamour y sofisticación estuvieron de la mano en la premier mundial de El diablo viste a la moda en Nueva York. Por la alfombra roja del Lincoln Center pasaron varias celebridades, además de las icónicas protagonistas del filme: Meryl Streep y Anne Hathaway.
Las celebridades que asistieron al estreno arrasaron en la red carpet con looks increíbles. Lady Gaga, Anna Wintour, Winnie Harlow fueron algunas famosas que se llevaron todos los flashes de los medios presentes en el Lincoln Center de Nueva York.