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22 de abril de 2026 - 09:42

De Lady Gaga a Anne Hathaway, las celebridades en la red carpet de El diablo viste a la moda 2

¡Siempre icónica! Lady Gaga llegó enfundada en un vestido negro de Saint Laurent al estreno mundial de El diablo viste a la moda en el Lincoln Center de la ciudad de Nueva York. (ANGELA WEISS / AFP)
¡Siempre icónica! Lady Gaga llegó enfundada en un vestido negro de Saint Laurent al estreno mundial de El diablo viste a la moda en el Lincoln Center de la ciudad de Nueva York. (ANGELA WEISS / AFP)233040+0000 ANGELA WEISS

La premier mundial de El diablo viste a la moda 2 tuvo lugar en Nueva York con la presencia de todos sus protagonistas. Y entre las celebridades presentes brillaron Lady Gaga, Anne Hathaway, Meryl Streep, Anna Wintour, Winnie Harlow y otras estrellas más.

Por ABC Color

Glamour y sofisticación estuvieron de la mano en la premier mundial de El diablo viste a la moda en Nueva York. Por la alfombra roja del Lincoln Center pasaron varias celebridades, además de las icónicas protagonistas del filme: Meryl Streep y Anne Hathaway.

Meryl Streep llegó con un elegante traje de Givenchy al Lincoln Center de Nueva York. (ANGELA WEISS / AFP)
Meryl Streep llegó con un elegante traje de Givenchy al Lincoln Center de Nueva York. (ANGELA WEISS / AFP)

Las celebridades que asistieron al estreno arrasaron en la red carpet con looks increíbles. Lady Gaga, Anna Wintour, Winnie Harlow fueron algunas famosas que se llevaron todos los flashes de los medios presentes en el Lincoln Center de Nueva York.

Anna Wintour con su estilo clásico y elegante en el estreno mundial de la película El diablo viste a la moda en el Lincoln Center de Nueva York. (EFE/EPA/Olga Fedorova)
Anna Wintour con su estilo clásico y elegante en el estreno mundial de la película El diablo viste a la moda en el Lincoln Center de Nueva York. (EFE/EPA/Olga Fedorova)
¡Lady in red! Anne Hathaway y su impresionante vestido rojo de Louis Vuitton. (ANGELA WEISS / AFP)
¡Lady in red! Anne Hathaway y su impresionante vestido rojo de Louis Vuitton. (ANGELA WEISS / AFP)

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Emily Blunt lució un impactante vestido de la firma Schiaparelli. (ANGELA WEISS / AFP)
Emily Blunt lució un impactante vestido de la firma Schiaparelli. (ANGELA WEISS / AFP)

Emily Blunt y Rachel Bloom fueron otras famosas que marcaron pautas con sus outfits en la premier mundial de El diablo viste a la moda 2 que pronto llegará a todas las salas de cine.

Winnie Harlow no se perdió el estreno mundial de El diablo viste a la moda en el Lincoln Center. (EFE/EPA/Olga Fedorova)
Winnie Harlow no se perdió el estreno mundial de El diablo viste a la moda en el Lincoln Center. (EFE/EPA/Olga Fedorova)

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Rachel Bloom optó por escotado vestido negro y unos guantes para asistir al estreno mundial de El diablo viste a la moda 2. (EFE/EPA/Olga Fedorova)
Rachel Bloom optó por escotado vestido negro y unos guantes para asistir al estreno mundial de El diablo viste a la moda 2. (EFE/EPA/Olga Fedorova)

Heidi Klum y Grace Gummer no se quedaron atrás y se destacaron por sus elegantes tenidas en la red carpet del esperado estreno mundial de la segunda parte de El diablo viste a la moda.

El músico británico Mark Ronson y la actriz estadounidense Grace Gummer asistieron al estreno mundial de El diablo viste a la moda 2. (ANGELA WEISS / AFP)
El músico británico Mark Ronson y la actriz estadounidense Grace Gummer asistieron al estreno mundial de El diablo viste a la moda 2. (ANGELA WEISS / AFP)
¡Hemosa, como siempre! Heidi Klum en la red carpet del estreno mundial de El diablo viste a la moda en Nueva York. (ANGELA WEISS / AFP)
¡Hemosa, como siempre! Heidi Klum en la red carpet del estreno mundial de El diablo viste a la moda en Nueva York. (ANGELA WEISS / AFP)