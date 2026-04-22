De Lady Gaga a Anne Hathaway, las celebridades en la red carpet de El diablo viste a la moda 2

Glamour y sofisticación estuvieron de la mano en la premier mundial de El diablo viste a la moda en Nueva York. Por la alfombra roja del Lincoln Center pasaron varias celebridades, además de las icónicas protagonistas del filme: Meryl Streep y Anne Hathaway.

Las celebridades que asistieron al estreno arrasaron en la red carpet con looks increíbles. Lady Gaga, Anna Wintour, Winnie Harlow fueron algunas famosas que se llevaron todos los flashes de los medios presentes en el Lincoln Center de Nueva York.

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Emily Blunt y Rachel Bloom fueron otras famosas que marcaron pautas con sus outfits en la premier mundial de El diablo viste a la moda 2 que pronto llegará a todas las salas de cine.

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Heidi Klum y Grace Gummer no se quedaron atrás y se destacaron por sus elegantes tenidas en la red carpet del esperado estreno mundial de la segunda parte de El diablo viste a la moda.