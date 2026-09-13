Gretha Matiauda, Miss Universo Paraguay, está de gira por Estados Unidos

“¡Paraguay presente en Estados Unidos! Nuestra Miss Universo Paraguay, Gretha Matiauda, inicia su gira internacional. ¡Prepárense porque viene con todo!“, se puede leer en la cuenta de Instagram Miss Universe Paraguay.

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Tal como lo anunció la publicación en redes, Gretha Matiauda visitó Miami del 8 al 11 de setiembre: “Una parada muy especial en Telemundo para compartir con la comunidad latina”. La reina de belleza paraguaya estuvo como invitada en los programas En Casa con Telemundo, Hoy Día y Acceso Total.

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Y, tras su paso por Miami, la reina de belleza paraguaya ya se encuentra en Nueva York. “¡El sueño de toda modelo! Gretha brillará en las pasarelas del New York Fashion Week", adelantaba el posteo realizado en la cuenta Miss Universe Paraguay, que también fue compartido por Gretha Matiauda. ¡Así que, a estar atentos, porque una paraguaya brillará en la cita con la moda neoyorkina!

Gretha Matiauda se viene preparando con todo para representar a Paraguay en el certamen Miss Universe 2026 en Puerto Rico, cuya gran gala final será el 24 de noviembre.