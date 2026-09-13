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13 de septiembre de 2026 a la - 10:00

Gretha Matiauda, Miss Universo Paraguay, está de gira por Estados Unidos

Gretha Matiauda sonríe vestida con un elegante vestido de encaje claro y banda de Miss Universo Paraguay, en un entorno moderno.
Gretha Matiauda, Miss Universo Paraguay, visitó Telemundo. La vemos en una imagen captada por Enrique Bianco.Instagram/Gretha Matiauda

La Miss Universo Paraguay Gretha Matiauda se encuentra en Estados Unidos desde hace unos días. Su primera parada fue Miami, donde estuvo como invitada en varios programas de Telemundo. ¡Pasá y mirá las postales de la reina de belleza guaraní!

Por ABC Color

“¡Paraguay presente en Estados Unidos! Nuestra Miss Universo Paraguay, Gretha Matiauda, inicia su gira internacional. ¡Prepárense porque viene con todo!“, se puede leer en la cuenta de Instagram Miss Universe Paraguay.

Gretha Matiauda con tiara brillante, sonriente y elegante, en un entorno urbano lleno de luces y pantallas publicitarias.
Gretha Matiauda, Miss Universo Paraguay 2026, está de gira por Estados Unidos. (Instagram/Gretha Matiauda)

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Gretha Matiauda sonriente en vestido rosa, junto a un hombre en traje oscuro, en un ambiente decorado con flores y bandera paraguaya.
Gretha Matiauda con Clovis Nienow, presentador del programa Hoy Día de Telemundo. (Instagram/Gretha Matiauda)

Tal como lo anunció la publicación en redes, Gretha Matiauda visitó Miami del 8 al 11 de setiembre: “Una parada muy especial en Telemundo para compartir con la comunidad latina”. La reina de belleza paraguaya estuvo como invitada en los programas En Casa con Telemundo, Hoy Día y Acceso Total.

Gretha Matiauda en blusa marrón y participante de Miss Universe en vestido morado, sentadas en taburetes conversando en un estudio.
Gretha Matiauda en el programa Acceso Total de Telemundo. (Instagram/Gretha Matiauda)

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Y, tras su paso por Miami, la reina de belleza paraguaya ya se encuentra en Nueva York. “¡El sueño de toda modelo! Gretha brillará en las pasarelas del New York Fashion Week", adelantaba el posteo realizado en la cuenta Miss Universe Paraguay, que también fue compartido por Gretha Matiauda. ¡Así que, a estar atentos, porque una paraguaya brillará en la cita con la moda neoyorkina!

Gretha Matiauda sonríe mientras camina con vestido morado y banda de Miss Universo Paraguay en un entorno moderno.
La Miss Universo Paraguay Gretha Matiauda en el estudio de Telemundo. (Instagram/Gretha Matiauda)

Gretha Matiauda se viene preparando con todo para representar a Paraguay en el certamen Miss Universe 2026 en Puerto Rico, cuya gran gala final será el 24 de noviembre.