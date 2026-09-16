Obama despidió a un importante miembro de su familia

Todos los miembros de la familia Obama están pasando por un difícil momento, pues despidieron a su adorada perrita. “Ayer perdimos a un miembro muy querido de nuestra familia. Recibimos a Sunny al comienzo de nuestro segundo mandato en la Casa Blanca y todos nosotros —incluido nuestro primer perro, Bo— nos enamoramos de ella de inmediato. También nos costaba seguirle el ritmo, pues Sunny era una fuerza de la naturaleza. Atlética y rebosante de energía inagotable, saltaba los setos del Jardín Sur como si no estuvieran allí, persiguiendo ardillas, pájaros y cualquier otra cosa que se moviera”, comenzó escribiendo Barack Obama en su cuenta de Instagram.

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“Y mientras que para ganarse el corazón de Bo solía bastar con una golosina, Sunny prefería que corriéramos con ella, que nos revolcáramos por el suelo a su lado o que le rascáramos la barriga tanto tiempo como estuviéramos dispuestos a hacerlo”, continuó contando el expresidente de Estados Unidos Barack Obama al tiempo de destacar: “Adoraba a nuestras hijas, incluso cuando la molestaban mientras dormía la siesta. Quería mucho a nuestro equipo y a menudo los seguía a todas partes, ayudándoles en su trabajo”.

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Barack Obama: “Para nuestra familia, ella era prácticamente perfecta”

Con mucha emoción, Barack Obama siguió recordando cómo era Sunny: “Protegía ferozmente a Bo, pues percibía —con razón— que él no siempre estaba tan alerta y atento como ella. Tenía sus excentricidades: salvo a Bo, prefería a las personas antes que a los perros; bebía agua de forma ruidosa y desordenada; y, a pesar de ser una perra de agua portuguesa, odiaba mojarse. Pero para nuestra familia, ella era prácticamente perfecta; durante trece años estuvo a nuestro lado: siempre leal, siempre cariñosa, siempre dispuesta a la aventura, y conservando su vitalidad y belleza hasta el final de sus días”.

“La echaremos muchísimo de menos y nos gusta imaginar que ahora está con su hermano mayor, asegurándose de que él esté bien”, se puede leer al final del triste posteo de Barack Obama.