Gente
17 de septiembre de 2026 a la - 16:08

Caló salió a retratar a la gente y protagonizó un emotivo spot que celebra la primavera y la alegría

Llega la primavera y con ella un emotivo spot de ABC TV protagonizado por el emblemático dibujante Carlos Sosa, más conocido como Caló. El caricaturista nos contó cómo fue su experiencia al salir a las calles a retratar a la gente.

Por ABC Color
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En la previa del 21 de setiembre, Carlos Sosa preparó sus elementos de trabajo y dejó la redacción del diario por unas horas durante tres días. ¿El objetivo? Retratar a personas elegidas al azar en cuatro locaciones diferentes. Y, el resultado de esta experiencia única, se ve reflejado en el emotivo spot de primavera de ABC TV.

Persona con brazos visibles sostiene un marco con dibujo de bombilla en un entorno desenfocado y al aire libre.
Caló lleva en sus manos sus elementos de trabajo, una tableta y su caja de lápices.

Caló, ¡saliste a retratar a la gente a días de la primavera! ¿Cómo fue esa experiencia?, fue nuestra primera consulta y el icónico dibujante nos contó: “Sííí, salimos con todo el equipo de producción a buscar a la gente para hacerle caricaturas en exteriores, una experiencia fantástica, diferente a lo que acostumbro a realizar en mi tarea diaria”.

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Hombre de cabello oscuro con gafas y camiseta negra sostiene un clipboard, concentrado en un entorno urbano con decoraciones luminosas.
El dibujante Caló, muy concentrado para captar todos los detalles para un retrato.

Después vino la pregunta: ¿Qué sentís al ser el protagonista del spot primaveral de ABC? y Caló respondió rápidamente: “Ser protagonista de un spot primaveral para ABC es mucho decir, porque no fui el único, lo fueron también los caricaturizados y hasta la producción, encabezada por Diego Volpe, que de hecho es la fábrica de ideas geniales con las que trabajé en más de una oportunidad ya”.

Tres personas sonríen junto a un hombre en camiseta oscura; fondo de establecimiento Sport House lleno de vehículos.
Caló posa con las niñas a quienes retrató y su madre.

El dibujante Carlos Sosa interactuó con personas de todas las edades y retrató la alegría de los paraguayos. “Fue todo un desafío caricaturizar a personas al azar, parejas, amigos, chicas y hasta familias, niños, bebés. Era gente con la que casualmente nos cruzábamos y le explicábamos el porqué le ofrecíamos un dibujo personalizado”, recordó Caló al tiempo de destacar entre risas: “Me gustó mucho el hecho de que la mayoría era más fan de la ratita que mío”.

Niño sonriente en camiseta de franjas rojas y azules sostiene un dibujo de un futbolista en un mercado lleno de color.
Un niño muestra feliz el retrato que le hizo Caló, vestido con la remera de Cerro Porteño.

Caló, en el spot decís que para vos “el jardín más hermoso es el corazón paraguayo” ¿Palpitaste eso al salir con tus pinceles en manos a las calles? “El paraguayo tiene un jardín hermoso dentro del corazón. Eso no lo pienso solo yo, los extranjeros que nos visitan pueden y dan testimonios palpables de que somos una raza hospitalaria, amistosa, alegre ,con sonrisa a flor de labios, abiertos, graciosos”, aseguró el famoso caricaturista.

Artista en abrigo negro dibujando con pluma en un clipboard, rodeado de césped y un camino.
El emblemático Caló en pleno proceso de esbozo de un retrato.

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Dos mujeres sonriendo en un parque, una con suéter blanco y otra con chaqueta de mezclilla sosteniendo un colorido retrato.
Dos jóvenes sonríen mientras posan con el retrato que les acaba de hacer Caló.

Sobre cómo se sintió durante la grabación del spot de primavera de ABC, Caló reveló sin vueltas: “Era toda una incógnita para mí y para el equipo cómo sería el comportamiento de las personas desde la propuesta misma de darme su tiempo y posar para mí. Hasta que comencé con la primera pareja que caricaturicé y vi sus risas y hasta carcajadas al momento de mostrarles el dibujo terminado. Ahí me dije: ‘Vamos bien, esto será muy bueno’”.

Hombre de cabello oscuro y rizado, con gafas y camiseta negra, sonríe mientras sostiene un portapapeles en un entorno luminoso.
“Fue todo un desafío caricaturizar a personas al azar, parejas, amigos, chicas y hasta familias", nos dijo Caló.

“Hicimos el spot en cuatro locaciones distintas, empezamos en el patio del Shopping Mariscal, en otra ocasión estuvimos en Palma, en la plaza al costado del Panteón de los Héroes; luego visitamos el Abasto Norte y finalmente el shopping Plaza Norte. Fueron tres días diferentes, comenzábamos tipo las 15:00 y nos extendíamos hasta que la luz solar se empezaba a ocultar”, siguió contándonos Caló.

Hombre con suéter oscuro sonríe mientras estrecha la mano de otro hombre con camiseta gris y niño en brazos.
Feliz por el retrato que le hizo, un hombre con su bebé en brazos saluda y agradece a Caló en el Abasto Norte.

Y, por supuesto, quisimos saber qué decían las personas al ver sus caricaturas terminadas. Esto fue los que nos dijo emocionado Caló: “Al caricaturizar a una persona uno ya va entrando en conversación, no se trata de que esté posando como una estatua rígida y muda. Les hablo, les pregunto cosas y ellos a la vez hacen lo mismo. Es establecer un breve vínculo que se prolonga hasta cuando se termina la ilustración, ese es el momento cumbre, donde se recibe la risa como el mejor premio a la tarea bien hecha. Te elogian, te aplauden, te piden salir en foto con ellos y prometen encuadrar el dibujo que se llevan”.

Niño con camiseta azul y diadema blanca cubriendo su rostro, mientras un adulto observa un dibujo en un caballete.
Una joven se prepara para ver el retrato que le acaba de hacer Caló.

También le pedimos a Caló que nos cuente qué significa para él la estación que ya llega en solo días. “Para mí la primavera es color, es alegría. Si bien estornudo un poco, la disfruto bastante por ser la estación de las flores, la belleza.

La naturaleza se viste de gala para que la apreciemos y valoremos”, señaló el caricaturista Carlos Sosa, quien antes de despedirse dejó un mensaje en la previa del 21 de setiembre: “Disfrutar de la vida, cuidar la salud, quererse y querernos más. ¡Feliz primavera!”.

Niña con suéter animal sonriente, mujer con suéter multicolor sosteniendo dibujo, joven con gafas y suéter negro, todo rodeado de vegetación.
Tres jóvenes sonrientes muestran la caricatura ilustrada por Caló.