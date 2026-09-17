Caló salió a retratar a la gente y protagonizó un emotivo spot que celebra la primavera y la alegría

En la previa del 21 de setiembre, Carlos Sosa preparó sus elementos de trabajo y dejó la redacción del diario por unas horas durante tres días. ¿El objetivo? Retratar a personas elegidas al azar en cuatro locaciones diferentes. Y, el resultado de esta experiencia única, se ve reflejado en el emotivo spot de primavera de ABC TV.

Caló, ¡saliste a retratar a la gente a días de la primavera! ¿Cómo fue esa experiencia?, fue nuestra primera consulta y el icónico dibujante nos contó: “Sííí, salimos con todo el equipo de producción a buscar a la gente para hacerle caricaturas en exteriores, una experiencia fantástica, diferente a lo que acostumbro a realizar en mi tarea diaria”.

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Después vino la pregunta: ¿Qué sentís al ser el protagonista del spot primaveral de ABC? y Caló respondió rápidamente: “Ser protagonista de un spot primaveral para ABC es mucho decir, porque no fui el único, lo fueron también los caricaturizados y hasta la producción, encabezada por Diego Volpe, que de hecho es la fábrica de ideas geniales con las que trabajé en más de una oportunidad ya”.

El dibujante Carlos Sosa interactuó con personas de todas las edades y retrató la alegría de los paraguayos. “Fue todo un desafío caricaturizar a personas al azar, parejas, amigos, chicas y hasta familias, niños, bebés. Era gente con la que casualmente nos cruzábamos y le explicábamos el porqué le ofrecíamos un dibujo personalizado”, recordó Caló al tiempo de destacar entre risas: “Me gustó mucho el hecho de que la mayoría era más fan de la ratita que mío”.

Caló, en el spot decís que para vos “el jardín más hermoso es el corazón paraguayo” ¿Palpitaste eso al salir con tus pinceles en manos a las calles? “El paraguayo tiene un jardín hermoso dentro del corazón. Eso no lo pienso solo yo, los extranjeros que nos visitan pueden y dan testimonios palpables de que somos una raza hospitalaria, amistosa, alegre ,con sonrisa a flor de labios, abiertos, graciosos”, aseguró el famoso caricaturista.

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Sobre cómo se sintió durante la grabación del spot de primavera de ABC, Caló reveló sin vueltas: “Era toda una incógnita para mí y para el equipo cómo sería el comportamiento de las personas desde la propuesta misma de darme su tiempo y posar para mí. Hasta que comencé con la primera pareja que caricaturicé y vi sus risas y hasta carcajadas al momento de mostrarles el dibujo terminado. Ahí me dije: ‘Vamos bien, esto será muy bueno’”.

“Hicimos el spot en cuatro locaciones distintas, empezamos en el patio del Shopping Mariscal, en otra ocasión estuvimos en Palma, en la plaza al costado del Panteón de los Héroes; luego visitamos el Abasto Norte y finalmente el shopping Plaza Norte. Fueron tres días diferentes, comenzábamos tipo las 15:00 y nos extendíamos hasta que la luz solar se empezaba a ocultar”, siguió contándonos Caló.

Y, por supuesto, quisimos saber qué decían las personas al ver sus caricaturas terminadas. Esto fue los que nos dijo emocionado Caló: “Al caricaturizar a una persona uno ya va entrando en conversación, no se trata de que esté posando como una estatua rígida y muda. Les hablo, les pregunto cosas y ellos a la vez hacen lo mismo. Es establecer un breve vínculo que se prolonga hasta cuando se termina la ilustración, ese es el momento cumbre, donde se recibe la risa como el mejor premio a la tarea bien hecha. Te elogian, te aplauden, te piden salir en foto con ellos y prometen encuadrar el dibujo que se llevan”.

También le pedimos a Caló que nos cuente qué significa para él la estación que ya llega en solo días. “Para mí la primavera es color, es alegría. Si bien estornudo un poco, la disfruto bastante por ser la estación de las flores, la belleza.

La naturaleza se viste de gala para que la apreciemos y valoremos”, señaló el caricaturista Carlos Sosa, quien antes de despedirse dejó un mensaje en la previa del 21 de setiembre: “Disfrutar de la vida, cuidar la salud, quererse y querernos más. ¡Feliz primavera!”.