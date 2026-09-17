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17 de septiembre de 2026 a la - 16:45

J Balvin y Valentina Ferrer, ¡separados!

Valentina Ferrer y J Balvin están separados. Así lo confirmó la modelo argentina. (Leonardo Munoz / AFP)
Valentina Ferrer y J Balvin están separados. Así lo confirmó la modelo argentina. (Leonardo Munoz / AFP)223205+0000 LEONARDO MUNOZ

J Balvin y Valentina Ferrer pusieron fin a su relación de casi una década. Así lo anunció la modelo argentina en un comunicado publicado en las redes: “José y yo hemos decidido tomar caminos separados”.

Por ABC Color
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Valetina Ferrer (32) utilizó sus historias de Instagram para dejar un comunicado sobre el fin de su relación con el cantante colombiando José Osorio Balvin (41), conocido artísticamente como J Balvin.

J Balvin y Valentina Ferrer llevaban varios años en pareja y juntos son padres de Río. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)
J Balvin y Valentina Ferrer llevaban varios años en pareja y juntos son padres de Río. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)

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“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados. Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia”, se puede leer en el comunicado de la modelo argentina Valentina Ferrer, donde también destaca: “Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor”.

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"José y yo hemos decidido tomar caminos separados", expresó Valentina Ferrer en sus historias de Instagram. (Giorgio VIERA / AFP)
"José y yo hemos decidido tomar caminos separados", expresó Valentina Ferrer en sus historias de Instagram. (Giorgio VIERA / AFP)

“Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros”, expresa el texto que lleva la firma de Valentina Ferrer.