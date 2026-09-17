J Balvin y Valentina Ferrer, ¡separados!

Valetina Ferrer (32) utilizó sus historias de Instagram para dejar un comunicado sobre el fin de su relación con el cantante colombiando José Osorio Balvin (41), conocido artísticamente como J Balvin.

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“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados. Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia”, se puede leer en el comunicado de la modelo argentina Valentina Ferrer, donde también destaca: “Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor”.

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“Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros”, expresa el texto que lleva la firma de Valentina Ferrer.