Menchi Barriocanal cumple 65: “Hoy celebro la vida”

Mercedes Barriocanal Perasso, más conocida como Menchi Barriocanal, nació el 24 de setiembre de 1961. La eterna “Novia de Asunción” hoy cumple seis décadas y media de vida, rodeada del amor de su esposo Óscar Acosta, sus hijas Montserrat, Alejandra y Guadalupe, y sus nietos

“65 años… ¡¿en qué momento?!“, se preguntó Menchi Barriocanal esta mañana en su cuenta de Instagram, donde expresó emocionada: ”Llegué hasta acá con unas cuantas historias para contar, muchas carcajadas, algún que otro tropezón, una familia que amo con locura, amigos maravillosos y, por suerte, las mismas ganas de seguir disfrutando, aprendiendo y haciendo lío".

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“Hoy celebro la vida. La vivida, con todo lo que trajo, y la que todavía queda por delante” “Gracias por tanto cariño, por los mensajes, los abrazos y por acompañarme en este camino”, destacó la querida conductora Menchi Barriocanal en las redes.

Y, al finalizar la publicación realizada el día de su cumpleaños, Menchi Barriocanal expresó con su característica buena onda: “¡Felices 65 para mí! Y que conste… 65 es solamente 25 con 40 años de experiencia".