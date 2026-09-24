Taylor Lautner dio la bienvenida a su pequeña Lenny

Taylor Lautner dio la bienvenida a su pequeña Lenny

El actor Taylor Lautner (34), el hombre lobo de “Crepúsculo”, anunció en las redes que ya tiene a su esperada hija en sus brazos. La pequeña Lenny llegó al mundo hace una semanita. ¡Pasá a conocerla!