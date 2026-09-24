Taylor Lautner dio la bienvenida a su pequeña Lenny

Taylor Lautner y su esposa Tay Dome dieron la bienvenida a su aguardado primer bebé. La niña nació el pasado miércoles 16 de setiembre y recién hace unas horas sus padres la presentaron en las redes sociales.
“Una semana amando a nuestra dulce pequeña Lenny. Lennon Taylor Lautner”, escribió el orgulloso papá de estreno en su cuenta de Instagram junto a una tierna postal de la recién nacida.
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El actor famoso por su papel de Jacob Black, el icónico hombre lobo en la saga “Crepúsculo”, había anunciado en marzo pasado que se convertiría en papá: “¿Qué mejor que dos Taylor Lautners? se preguntaba y ahora ya tiene a su princesita Lenny en brazos.