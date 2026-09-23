Brad Pitt desata la locura de sus fans en el Festival de Cine de San Sebastián

Brad Pitt es uno de los actores más queridos de Hollywood y lo demostró una vez más a su arribo a San Sebastián, en el norte de España, donde se llevó el cariño y todos los flashes de los presentes.
El actor estadounidense Brad Pitt llegó al Festival de Cine de San Sebastián para presentar su película En el corazón de la bestia y desató una verdadera locura entre sus incondicionales fans.
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Brad Pitt acaparó todos los focos y las miradas de sus seguidores. Fiel a su estilo, con una gran sonrisa saludó a todos, posó con sus fans para las ya tradicionales “selfies” y además con muy buena onda firmó autógrafos.
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Sin lugar a dudas, Brad Pitt es la estrella que conquistó esta nueva edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián o ¿ustedes, qué dicen?