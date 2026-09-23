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23 de septiembre de 2026 a la - 10:57

Brad Pitt desata la locura de sus fans en el Festival de Cine de San Sebastián

El actor norteamericano Brad Pitt saluda enviando un beso al público a su llegada al Festival de Cine de San Sebastián, donde presenta 'En el corazón de la bestia'. (EFE/ Javier Etxezarreta. EFE/Javier Etxezarreta)
El actor norteamericano Brad Pitt saluda enviando un beso al público a su llegada al Festival de Cine de San Sebastián, donde presenta 'En el corazón de la bestia'. (EFE/ Javier Etxezarreta. EFE/Javier Etxezarreta) Javier Etxezarreta

El actor estadounidense Brad Pitt llegó a España para asistir al Festival Internacional de Cine de San Sebastián y desató la locura de sus fans. El icónico artista demostró que sigue más vigente que nunca a sus 62 años.

Por ABC Color
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Brad Pitt es uno de los actores más queridos de Hollywood y lo demostró una vez más a su arribo a San Sebastián, en el norte de España, donde se llevó el cariño y todos los flashes de los presentes.

Brad Pitt desató la locura de sus fans presentes en el Festival de Cine de San Sebastián. (EFE/Juan Herrero)
Brad Pitt desató la locura de sus fans presentes en el Festival de Cine de San Sebastián. (EFE/Juan Herrero)

El actor estadounidense Brad Pitt llegó al Festival de Cine de San Sebastián para presentar su película En el corazón de la bestia y desató una verdadera locura entre sus incondicionales fans.

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El icónico actor Brad Pitt posó feliz de la vida con sus fans a su llegada al Festival de Cine de San Sebastián. (EFE/Juan Herrero)
El icónico actor Brad Pitt posó feliz de la vida con sus fans a su llegada al Festival de Cine de San Sebastián. (EFE/Juan Herrero)

Brad Pitt acaparó todos los focos y las miradas de sus seguidores. Fiel a su estilo, con una gran sonrisa saludó a todos, posó con sus fans para las ya tradicionales “selfies” y además con muy buena onda firmó autógrafos.

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El actor estadounidense Brad Pitt hoy miércoles en el Festival de Cine de San Sebastián, donde ha presentado 'En el corazón de la bestia' en la sección oficial de la 74 edición del certamen. (EFE/ Javier Etxezarreta)
El actor estadounidense Brad Pitt hoy miércoles en el Festival de Cine de San Sebastián, donde ha presentado 'En el corazón de la bestia' en la sección oficial de la 74 edición del certamen. (EFE/ Javier Etxezarreta)

Sin lugar a dudas, Brad Pitt es la estrella que conquistó esta nueva edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián o ¿ustedes, qué dicen?