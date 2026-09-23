Brad Pitt desata la locura de sus fans en el Festival de Cine de San Sebastián

Brad Pitt desata la locura de sus fans en el Festival de Cine de San Sebastián

El actor estadounidense Brad Pitt llegó a España para asistir al Festival Internacional de Cine de San Sebastián y desató la locura de sus fans. El icónico artista demostró que sigue más vigente que nunca a sus 62 años.