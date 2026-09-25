Gente
25 de septiembre de 2026 a la - 10:11

Dove Cameron y Damiano David se casaron en la Toscana

Dove Cameron y Damiano David dieron el "sí, quiero" en Montalcino, Siena (Italia). (EFE/EPA/FABIO DI PIETRO)
Dove Cameron y Damiano David dieron el "sí, quiero" en Montalcino, Siena (Italia). (EFE/EPA/FABIO DI PIETRO) FABIO DI PIETRO

La actriz Dove Cameron y el cantante Damiano David ya dieron el “sí, quiero”. La ceremonia nupcial tuvo lugar en Montalcino, en la Toscana italiana. ¡Pasá y mirá las románticas postales de los recién casados!

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Dove Cameron y Damiano David ya son marido y mujer. ¡Sí! La parejita compuesta por el exvocalista de Maneskin y actriz estadounidense se casaron ayer 24 de setiembre.

Romántica postal de los recién casados Damiano David y Dove Cameron. (EFE/EPA/FABIO DI PIETRO)
Romántica postal de los recién casados Damiano David y Dove Cameron. (EFE/EPA/FABIO DI PIETRO)

La boda de Dove Cameron y David Damiano fue en Italia, país donde nació el novio. Los tortolitos dieron el “sí, quiero” en un pueblo medieval llamado Montalcino (Siena), en el marco de una romántica y emotiva ceremonia.

Lea más: ¡Dove Cameron y Damiano David anunciaron oficialmente su compromiso!

El cantante italiano Damiano David y la actriz Dove Cameron al salir de la ceremonia nupcial en Montalcino, Siena (Italia). (EFE/EPA/FABIO DI PIETRO)
El cantante italiano Damiano David y la actriz Dove Cameron al salir de la ceremonia nupcial en Montalcino, Siena (Italia). (EFE/EPA/FABIO DI PIETRO)

Dove Cameron y Damiano David lucieron muy elegantes el día que se juraron amor eterno en el ayuntamiento de Montalcino.

Los famosos novios llegaron en un auto antiguo color crema descapotable, que hacía juego con sus outfits nupciales y el ramo de calas blancas que la bella Dove Cameron llevaba en las manos.