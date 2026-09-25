Dove Cameron y Damiano David se casaron en la Toscana

Dove Cameron y Damiano David ya son marido y mujer. ¡Sí! La parejita compuesta por el exvocalista de Maneskin y actriz estadounidense se casaron ayer 24 de setiembre.

La boda de Dove Cameron y David Damiano fue en Italia, país donde nació el novio. Los tortolitos dieron el “sí, quiero” en un pueblo medieval llamado Montalcino (Siena), en el marco de una romántica y emotiva ceremonia.

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Dove Cameron y Damiano David lucieron muy elegantes el día que se juraron amor eterno en el ayuntamiento de Montalcino.

Los famosos novios llegaron en un auto antiguo color crema descapotable, que hacía juego con sus outfits nupciales y el ramo de calas blancas que la bella Dove Cameron llevaba en las manos.