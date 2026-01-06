Gente
¡Dove Cameron y Damiano David anunciaron oficialmente su compromiso!

La actriz Dove Cameron y el músico Damiano David anunciaron de manera oficial que están comprometidos. Lo hicieron en las redes sociales, donde compartieron imágenes en las que se destacan sus anillos de compromiso.

Por ABC Color

Tal como ya se venía rumoreando desde hace unos meses, Dove Cameron y Damiano David están comprometidos. Medios internacionales ya daban por hecho la próxima boda, pero los novios no lo confirmaban. Pero ahora, al iniciar el 2026 decidieron contar al mundo que pronto se jurarán amor eterno.

Mi parte favorita de estar viva. Feliz año nuevo”, escribió la actriz Dove Cameron en su cuenta de Instagram junto a las postales con su amado Damiano David mostrando sus anillos de compromiso.

Y, por supuesto, fue el líder de la banda musical Maneskin el primero en reaccionar a la publicación de su futura esposa. “Están hechos el uno para el otro y son la imagen del amor verdadero”, expresó un romántico Damiano David.

Así que, a estar pendientes, porque este 2026 la bella parejita formada por Dove Cameron y Damiano David pasará por el altar para dar el “sí, quiero”.

