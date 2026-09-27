MTV VMA 2026: vanguardia, audacia y las tendencias que dominaron la alfombra roja

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La previa de la gran gala de la música volvió a consolidarse como una pasarela de experimentación visual, donde el diseño de autor, las texturas arriesgadas y los estilismos de alto impacto marcaron la pauta de una velada cargada de cultura pop.