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27 de septiembre de 2026 a la - 21:03

MTV VMA 2026: vanguardia, audacia y las tendencias que dominaron la alfombra roja

Taylor Swift
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La previa de la gran gala de la música volvió a consolidarse como una pasarela de experimentación visual, donde el diseño de autor, las texturas arriesgadas y los estilismos de alto impacto marcaron la pauta de una velada cargada de cultura pop.

Por ABC Color
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El despliegue de moda en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards 2026 destacó por una marcada inclinación hacia la ruptura de los códigos tradicionales de etiqueta.

Sobre el acceso al Peacock Theater predominaron las siluetas arquitectónicas, el uso dramático de transparencias y contrastes metalizados, consolidando una puesta en escena donde la alta costura y las propuestas conceptuales sirvieron de antesala estética a una de las celebraciones más influyentes de la industria del entretenimiento.

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