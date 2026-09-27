MTV VMA 2026: vanguardia, audacia y las tendencias que dominaron la alfombra roja

El despliegue de moda en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards 2026 destacó por una marcada inclinación hacia la ruptura de los códigos tradicionales de etiqueta.
Sobre el acceso al Peacock Theater predominaron las siluetas arquitectónicas, el uso dramático de transparencias y contrastes metalizados, consolidando una puesta en escena donde la alta costura y las propuestas conceptuales sirvieron de antesala estética a una de las celebraciones más influyentes de la industria del entretenimiento.
Paris Hilton
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