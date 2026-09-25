Dónde ver los premios MTV VMA 2026: fecha, hora y canales de TV o streaming

Los premios MTV Video Music Awards de 2026 se entregarán este domingo en una gala que tendrá lugar en el Peacock Theater de Los Ángeles, California, con el rapero Snoop Dogg como animador.

La artista con más nominaciones este año es Madonna, con 11 postulaciones, en las que se incluyen artista del año y video del año. Le siguen Taylor Swift, con nueve nominaciones, mientras que Ariana Grande y Sabrina Carpenter empatan en el tercer puesto, con siete candidaturas cada una.

Uno de los momentos más esperados de la ceremonia es la presentación musical de Madonna, la primera actuación en vivo que hace en estos premios MTV en 23 años. La última vez fue en 2003, cuando compartió escena con Britney Spears, Christina Aguilera y Missy Elliott. Madonna se encuentra actualmente promocionando su nuevo álbum “Confessions On a Dance Floor: Part II”, lanzado el pasado julio.

También hay expectativa por la entrega a Taylor Swift de una nueva distintición en los premios MTV: la Artist Director Honors, que se concederá a partir de ahora a aquellos artistas que han dirigido algunos de sus videos musicales. Además, durante la gala se estrenará el videoclip de su nuevo sencillo, “Patient Zero”.

Lea más: ReciclArte 2026: horarios y todo lo que tenés que saber del festival

El premio Michael Jackson Video Vanguard se entregará a la banda Nirvana. MTV no ha notificado si la estatuilla se entregará a los miembros sobrevivientes de la banda, Dave Grohl y Krist Novoselic, o si lo recibirá la viuda de Kurt Cobain, Courtney Love.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Artistas que cantarán en la gala

Además de la presentación de Madonna, que abrirá la gala, habrá dos tributos a cantantes fallecidos. Kacey Musgraves cantará en el tributo a Dolly Parton, quien murió el pasado 25 de agosto. Raye, Sombr y Teddy Swims rendirán homenaje a George Michael por el décimo aniversario de su muerte.

En resumen, estos son los artistas confirmados para cantar en escena en los premios MTV VMA 2026:

Madonna

Kacey Musgraves

Raye

Sombr

Teddy Swims

Gener8ion

Yung Lean

Lisa

Shaboozey

Gunna

Sienna Spiro

Cómo ver la entrega de premios

La ceremonia de entrega de los premios MTV MVA 2026 podrá verse en Estados Unidos en señal abierta y en televisión por cable en MTV; en streaming se verá en vivo en Paramount+. En Latinoamérica y España se emitirá en vivo en el canal de cable MTV y podrá verse en streaming desde el lunes 28 de septiembre en la plataforma Paramount+.

Lea más: Las mejores 100 series del siglo XXI, según el New York Times

¿A qué hora se inicia la transmisión?

Está previsto que la transmisión en vivo de los MTV VMA 2026 comience a las 7:30 p.m. hora de Miami (4:30 p.m. hora del Pacífico).

Antes de que inicie el show, MTV transmitirá la llegada de los artistas y su paso por la alfombra roja desde las 6:30 p.m. hora de Miami.

Estos son los horarios de transmisión en América Latina y Europa.

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua: 5:30 p.m.

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 6:30 p.m.

Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay: 7:30 p.m.

Argentina y Uruguay, Brasil (Brasilia): 8:30 p.m.

España: 1:30 a.m. (del lunes 28 de septiembre)

Fuente: CNN Español